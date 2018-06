Fiducia governo | Conte | il discorso del premier al Senato

Fiducia ALLA CAMERA - GOVERNO LEGA-M5S/ Diretta video live : Pd-FI contro Conte - spread sale oltre 250 punti : FIDUCIA GOVERNO M5s-Lega ALLA CAMERA, Diretta video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:28:00 GMT)

Spread - la febbre del debito pubblico torna a salire mentre il governo chiede la Fiducia : La febbre del debito pubblico italiano torna a crescere proprio mentre Giuseppe Conte sta chiedendo la fiducia al Parlamento. La galoppata dei Btp decennali, ripartita martedì pomeriggio in concomitanza con il voto al Senato, è proseguita anche mercoledì mattina quando è partito il dibattito alla Camera. Dopo un’iniziale flessione, infatti, gli interessi pagati dai titoli italiani a dieci anni hanno rincominciato a correre avvicinandosi al ...

Governo Conte : oggi la Fiducia alla Camera<br>Il dibattito in diretta streaming : È il giorno della fiducia alla Camera dei Deputati oggi per il Governo guidato da Giuseppe Conte. Il dibattito generale comincia alle ore 9 e potete seguirlo in diretta streaming su questa pagina, nel video che trovate in apertura del posto. Alle 15:45 è prevista la replica del Presidente del Consiglio dei Ministri, poi, a seguire, le dichiarazioni di voto e l'appello nominale dalle 17:40 circa. Il voto di fiducia, dunque, dovrebbe arrivare ...

Perché Liliana Segre si è astenuta sulla Fiducia al governo. L'intervento integrale : Ricorda la "scelta sorprendente" del Presidente della Repubblica di nominare "senatrice a vita una vecchia signora, tra le poche che porta ancora sul braccio il numero di Auschwitz" e per Liliana Segre è scattata ieri pomeriggio la standing ovation dell'Aula del Senato. La senatrice a vita ha tenuto un discorso carico di emozione, in cui ha ripercorso in pochi secondi tutta la sua vita, dolorosa e al ...

