Fiducia al governo | 2° round

Governo Conte - c’è la Fiducia al Senato. Oggi il voto alla Camera| : Nel debutto al Senato il presidente cita i punti del programma, dalla flat tax all’immigrazione. In politica estera apre al dialogo con la Russia. Renzi: «Lei è un premier non eletto, direi “un collega”»

Fiducia al Senato per il governo Conte : <br>171 voti a favore - 117 contrari e 25 astensioni : 21.00 - Dopo questa lunga giornata, il governo Conte dovrà chiedere la Fiducia anche alla Camera dei Deputati. L'appuntamento è per le 9.00 con l'avvio del dibattito, mentre alle 15.45 sarà la volta della replica del Presidente del Consiglio e le successive dichiarazioni di voto dei deputati.L'appello nominale per il voto di Fiducia, invece, inizierà alle 17.40.20.46 - Con 171 voti a favore, 117 contrari e 25 Senatori che hanno preferito ...

Senato - il governo Conte ottiene la Fiducia : Il governo guidato da Giuseppe Conte incassa la fiducia al Senato, come era previsto, con 171 sì. I no sono stati 117. I Senatori che si sono astenuti, invece, sono stati 25. Ascolta con attenzione tutti gli interventi dei parlamentari cui replica ringraziandoli tutti, uno per uno. Il professor Giuseppe Conte affronta il suo primo esame da premier nel debutto assoluto nell'aula del Senato, con un discorso di 24 pagine in cui snocciola i ...

Il Governo Conte ottiene la prima Fiducia con 171 «sì». Salvini : «No aumento Iva» : A Palazzo Madama 171 voti a favore, 117 contrari e 25 astenuti. Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo da intendere come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla flat tax («obiettivo») passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei ...

