Ferrari 250 GTO | l’auto più cara di sempre ora vale 70 milioni di dollari

(Di mercoledì 6 giugno 2018) È da circa una trentina d’anni che la250 GTO rappresenta di gran lunga il modello di auto più costoso che possiate acquistare sul pianeta terra. Non esistono altre vetture d’epoca, o in produzione, che valgano così tanto. E neppure le più blasonate auto di Formula 1 hanno mai raggiunto prezzi di scambio tanto elevati. Merito – o colpa – della particolare storia di una macchina che fu prodotta soltanto in 39 esemplari, che ha vinto tanto, che rappresenta un benchmark, in termini di design. Le ultime due ad essere scambiate, tuttavia, sono state vendute, negli ultimi anni, ad un prezzo – rispettivamente – di 32 e di 20di, facendo registrare un trend negativo che ha fatto ipotizzare, in passato, la possibilità di un ridimensionamento delle stime, circa il valore di questo modello. Sul prezzo di un’auto d’epoca, ...