Fase Instabile | Rischio Fenomeni Intensi | le Allerte

Anticiclone in ritirata - verso una Fase più Instabile : Il robusto sistema anticiclonico che continua a garantirci un caldo fuori stagione e tempo in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per qualche temporale, tenderà ad attenuarsi nel corso della settimana. La situazione subirà un cambio intorno a Giovedì/Venerdì quando aria più fredda in quota tenderà a scendere dal Regno Unito e portando con se due differenti […]