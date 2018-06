Fare il figurante nei programmi tv? Ecco quanto si guadagna

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Avanti un altro e i Soliti Ignoti: 90 euro per tre puntate. Hell’s Kitchen, ovviamente edizione italiana: dai 50 agli 80 euro. Storie Italiane, il programma di RaiUno condotto da Eleonora Daniele: 30 euro. Isola dei Famosi: 40-50 euro. Uno mattina in famiglia: 70 euro. Qualcuno si starà chiedendo che razza di tariffario è mai questo. Ebbene, stando al settimanale Spy che riporta le confidenze di un dirigente Rai rimasto anonimo, queste sono i compensi ricevuti da chi fa il pubblico in studio neitv. “Chi partecipa cinque giorni a settimana prende anche 500-600 euro al mese”, scrive Spy. L'articoloilneitv?siproviene da Il Fatto Quotidiano.