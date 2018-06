Falcao al Milan Rimane il nodo ingaggio ma è rottura tra il colombiano e il Monaco

Morata o Falcao al Milan?/ Tutto dipenderà dalle decisioni dell'Uefa - senza coppe lo scenario cambia : Il Milan attende la decisione dell'Uefa per pianificare il prossimo mercato. In attacco il primo nome è Alvaro Morata, in seconda battuta c'è il colombiano Radamel Falcao(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:31:00 GMT)

Falcao al Milan? / Calciomercato news : Jorge Mendes lavora allo scambio con Andre Silva : Falcao al Milan? Calciomercato news: Korge Mendes lavora allo scambio tra rossoneri e il Monaco con André Silva che Andrebbe a giocare nel Principato dopo l'esperienza a Milano.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:12:00 GMT)

Milan - una mano arriva da Jorge Mendes : André Silva per Falcao : Tutto in attesa del verdetto Uefa: il club francese darebbe ai rossoneri anche un conguaglio economico

Falcao : 'È un onore essere considerato dal Milan - la Serie A è tra i migliori campionati' : In attesa che l'UEFA si esprima sul caso, il Milan è a lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Gattuso in vista della prossima stagione. Ciò che è mancato principalmente quest'anno sono i gol ...

Falcao al Milan?/ Nodo ingaggio : Fassone in pressing su Mendes e a Milanello... : Falcao al Milan? Nodo ingaggio: lo stipendio di 10 milioni che prende al Monaco è impossibile per i rossoneri, Fassone in pressing su Mendes. Intanto a Milanello...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:55:00 GMT)

