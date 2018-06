Facebook | nuova bufera NYT | Accesso dati a 4 big cinesi

Nuova bufera su Facebook - accesso dati a 4 big cinesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Facebook - nuova bufera : condivide i dati personali con i big della telefonia : In arrivo una nuova bufera su Facebook e su come il social network più frequentato dell'ultimo decennio si "prende cura" dei dati personali dei suoi utenti. A lanciare l'allarme il New York Times in un lungo approfondimento pubblicato sul web il 3 giugno 2018; un articolo che arriva proprio quando le acque dello scandalo di Cambridge Analytica sembravano essersi appena calmate. Il titolo non lascia spazio a fraintendimenti. Stando a quanto ...

La nuova vita di Amanda Knox - nel programma Facebook The Scarlet Letter Reports : Amanda Knox intervista. Chiede. Si commuove. Solidarizza. L’ultimo capitolo della giovane finita in balìa della giustizia italiana si celebra in The Scarlet Letter Reports, un programma via Facebook in cui si occupa, nella parte dell’inviata «di donne a cui è stata distrutta la reputazione come accadde a me». Meno di dieci minuti per storia, in un faccia a faccia con la vittima. Le prime puntate su Amber Rose e su Daisy Coleman, violentata ...

Facebook apre una nuova mega sede a San Francisco : nuova mega sede di Facebook negli Usa: il colosso ha firmato un contratto di affitto per la nuova sede a Park Tower a San Francisco. Il nuovo quartier generale californiano è di 43 piani, lo spazio ...

La nuova vita delle suore di clausura - con Facebook ma mordendosi la lingua : Roma. No, le suore di clausura non potranno connettersi a Internet per votare il contratto grillo-leghista né partecipare alla selezione dei finalisti del Grande Fratello 15. L’istruzione Cor orans sulla vita contemplativa femminile presentata martedì in Vaticano è chiara nel raccomandare alle relig