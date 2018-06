Facebook | Huawei | mai raccolto dati

Per Facebook nuova grana sulla privacy. Società : Nessun dato su server Huawei : Teleborsa, - Nessuna nuova violazione dei dati personali di utenti da parte di Facebook . Lo sostiene la compagnia, colpita dai rumors di un nuovo scandalo, dopo quello eclatante di Cambridge ...

Per Facebook nuova grana sulla privacy. Società : "Nessun dato su server Huawei" : Nessuna nuova violazione dei dati personali di utenti da parte di Facebook . Lo sostiene la compagnia, colpita dai rumors di un nuovo scandalo, dopo quello eclatante di Cambridge Analytica che ha ...

Facebook - condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi/ Nuovo scandalo per Zuckerberg : c’è anche Huawei : Facebook, condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi: ultime notizie, Nuovo scandalo per il social network di Mark Zuckerberg, spuntano Huawei, Lenovo, Oppo e TLC(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Facebook di nuovo nella bufera - Nyt : «Accessi dati degli utenti a società cinesi - c'è anche Huawei» : Non si placa la bufera su Facebook: dopo lo scandalo Datagate, il New York Times accusa il social network di Zuckerberg di aver siglato accordi per condivisione dei dati con almeno quattro...

Facebook - accesso ai dati anche a 4 imprese cinesi tra cui Huawei : Facebook, accesso ai dati anche a 4 imprese cinesi tra cui Huawei Facebook, accesso ai dati anche a 4 imprese cinesi tra cui Huawei Continua a leggere L'articolo Facebook, accesso ai dati anche a 4 imprese cinesi tra cui Huawei proviene da NewsGo.

Nuove accuse a Facebook : dati ceduti a società cinesi - anche Huawei - : Il New York Times riferisce di 4 accordi siglati nel 2010 e ancora attivi. Ma dal social network trapela che quello con Huawei dovrebbe estinguersi entro la fine della settimana. Coinvolte anche ...

Facebook di nuovo nella bufera - Nyt : 'Accessi dati degli utenti a società cinesi - c'è anche Huawei' : ...del New York Times sull'accesso dei dati a società cinesi fa seguito ai rumors sugli accordi di Facebook per la condivisione dei dati con alcuni dei maggiori produttori di dispositivi mobili al mondo,...

Facebook ha condiviso dati con Huawei : ANSA, - NEW YORK, 6 GIU - Facebook ha dato l'accesso ai dati personali di alcuni dei suoi utenti ad almeno quattro società cinesi, una delle quali nel mirino delle autorità americane come minaccia ...

Facebook ha ceduto i dati di alcuni utenti anche a Huawei e altri 3 big cinesi : ...New York Time s sull'accesso dei dati a società cinesi fa seguito ai rumors sugli accordi di Facebook per la condivisione dei dati con alcuni dei maggiori produttori di dispositivi mobili al mondo, ...

Facebook - accesso ai dati anche a 4 imprese cinesi tra cui Huawei : Facebook, accesso ai dati anche a 4 imprese cinesi tra cui Huawei Facebook, accesso ai dati anche a 4 imprese cinesi tra cui Huawei Continua a leggere L'articolo Facebook, accesso ai dati anche a 4 imprese cinesi tra cui Huawei proviene da NewsGo.

Cinque giorni con Huawei P10 Lite e l’aggiornamento B207 : tra batteria e notifiche Facebook : Da circa una settimana è disponibile qui in Italia il nuovo aggiornamento B207 per coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Lite. Mi riferisco alla versione più popolare dello smartphone, vale a dire quella no brand, anche se in molti in realtà hanno occhi solo per Android Oreo in questo periodo. Dopo aver condiviso con voi le prime informazioni successive al rollout di questo pacchetto software, è assolutamente necessario ...