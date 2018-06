Facebook ha condiviso dati con Huawei

Facebook : nuove accuse dal New York Times. Avrebbe condiviso i dati degli utenti con produttori hardware : Ha generato molte polemiche il datagate legato alla società Cambridge Analytica nei mesi scorsi, che ha visto i dati di milioni di utenti Facebook sfruttati impropriamente a scopi politici, mettendo in evidenza ancora una volta la questione della privacy e la semplicità con cui i dati che ogni giorno condividiamo con app e piattaforme social possono essere sfruttati in maniera tutt’altro che positiva. Questo scandalo ha creato non pochi ...