Facebook fa un altro passo falso sulla violazione dei dati : Facebook ancora nell'occhio del ciclone. Dopo lo scandalo Cambridge Analitica che ha coinvolto i dati di 87 milioni di utenti, violati per fini elettorali, il famoso social network è finito ancora ...

Rimborso Facebook di 200 euro per tutti gli iscritti? Come partecipare alla class action Altroconsumo : Possibile ottenere un Rimborso Facebook di 200 euro da parte di tutti gli iscritti al social Network perché, loro malgrado, vittime dello scandalo dei dati personali ceduti a terze parti? La faccenda Cambridge Analytica continua a far parlare di se e ora l'associazione Altroconsumo si è fatta portavoce di una class action proprio contro la creatura di Mark Zuckerberg a sostegno degli utenti. Altroconsumo Italia ma pure organizzazioni partner ...

Casting per un film - Cineworld Roma - Shakespeare in Facebook - un video e altro Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a Casting e provini per un nuovo film, per una interessante produzione teatrale, per una produzione legata a Cineworld Roma, per un Video, per uno shooting. Casting per Video a Milano Per la realizzazione di un Video con riprese a Milano si cercano le seguenti figure: una donna incinta, una donna androgina con capelli molto corti, una donna e un uomo di colore, un bambino mulatto ...

Casting per un film - Cineworld Roma - Shakespeare in Facebook - un video e altro : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per un nuovo film, per una interessante produzione teatrale, per una produzione legata a Cineworld Roma, per un video, per uno shooting. Casting per video a Milano Per la realizzazione di un video con riprese a Milano si cercano le seguenti figure: una donna incinta, una donna androgina con capelli molto corti, una donna e un uomo di colore, un bambino mulatto ...

Accusa la fidanzata di avere un altro e la tortura e minaccia di morte in diretta Facebook : Un uomo in Thailandia ha chiuso la fidanzata in una stanza e, sotto l’effetto di droghe, l’ha torturata tanto da costringerla ad andare in ospedale. La ragazza è apparsa nel video con il volto gonfio e insanguinato.Continua a leggere

Scandalo Facebook : 87 milioni vittime Cambridge Analytica. L'altro numero shock su hacker e furti identità : Lo Scandalo Facebook si allarga, con lo stesso colosso di Mark Zuckerberg che rivela che Cambridge Analytica avrebbe avuto accesso alle informazioni personali di 87 milioni di utenti, decisamente ...

Grindr come Facebook : 'Ha condiviso i dati sui test dell'Hiv'. Altro scandalo privacy : Dopo Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica , scoppia un Altro caso sulla privacy, che stavolta coinvolge l'app di appuntamenti Grindr , rivolta al mondo gay : Grindr, secondo quanto avrebbe scoperto un gruppo no profit norvegese, Sintef - insieme alla emittente svedese Svt - avrebbe condiviso con due società esterne alcune informazioni sensibile ...