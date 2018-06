Facebook dopo Cambridge Analytica | tutte le accuse al social network

“Che gaffe!”. Giuseppe Conte - primo scivolone social : il dettaglio che lo ‘incastra’. Il premier posta una foto su Facebook e subito dopo scoppia la polemica in rete : Per il nuovo presidente del consiglio Giuseppe Conte non sono giorni facili, questi. Prima le polemiche, poi l’incarico ottenuto da Mattarella e poi, finalmente, il giuramento e il voto di fiducia. Al giorno d’oggi, ad accompagnare tutti questi importanti momenti, oltre alla stampa, ci sono anche i social. Lui ha aperto il suo profilo Facebook istituzionale proprio appena ricevuto l’incarico. E così, puntuale, ecco la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 maggio : Il leader della Lega - dopo aver ricevuto le cattive notizie dall’incontro con il Presidente - scrive su Facebook : “Sono arrabbiato” : “Piena sintonia” Il Salvimaio va alla guerra: “Noi e Conte uniti su Savona” Il segretario della Lega su Facebook: “Sono davvero arrabbiato”. E il capo del Movimento mette il suo like di Luca De Carolise Paola Zanca I Signori Qualcuno di Marco Travaglio Anche noi, come i colleghi dei giornaloni, siamo in ambasce alla sola idea di essere governati da un Signor Nessuno mai sentito prima: il prof. avv. Giuseppe Conte, per giunta ...

Dopo il terrorismo Facebook ora lotta contro le fake news Video : Da qualche anno si può notare sul web un costante aumento della quantita' di fake news [Video]. Infatti, una news su 5 è sempre falsa. Il motivo è che si arriva a scrivere di tutto per attirare più lettori possibili e la cosa preoccupante è che lo si fa su ogni genere di notizia: benessere, medicina, politica, incidenti o fatti di cronaca mai avvenuti oppure avvenuti realmente, ma esasperati fino ai limiti massimi. Una categoria dove ciò accade ...

Dopo il terrorismo Facebook ora lotta contro le fake news : Da qualche anno si può notare sul web un costante aumento della quantità di fake news. Infatti, una news su 5 è sempre falsa. Il motivo è che si arriva a scrivere di tutto per attirare più lettori possibili e la cosa preoccupante è che lo si fa su ogni genere di notizia: benessere, medicina, politica, incidenti o fatti di cronaca mai avvenuti oppure avvenuti realmente, ma esasperati fino ai limiti massimi. Una categoria dove ciò accade è il ...

Chiude Cambridge Analytica dopo lo scandalo dati Facebook/ Nasce Emerdata - azienda che farà lo stesso lavoro : Chiude Cambridge Analytica, la società dello scandalo Facebook sommersa da spese legali e senza più clienti. Chiude i battenti l'azienda che sfruttò i dati di milioni di utenti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:08:00 GMT)

Dopo il caso Facebook fuga di clienti : Cambridge Analytica chiude : Cambridge Analytica si appresta a chiudere. Diventata oggetto di scandalo in seguito all’uso dei dati di milioni di americani per scopi elettorali, si è piegata alla fuga di clienti e al conto salato delle spese legali. “Negli ultimi mesi – fa sapere l’azienda – Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società per correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che sono legali e ...

Cambridge Analytica chiude dopo datagate/ Facebook intanto lancia Clear Hystory : lo scandalo è cancellato? : chiude Cambridge Analytica, la società dello scandalo Facebook sommersa da spese legali e senza più clienti. chiude i battenti l'azienda che sfruttò i dati di milioni di utenti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:50:00 GMT)

Facebook - Cambridge Analytica chiude dopo lo scandalo datagate : Cambridge Analytica cessa l'attività dopo lo scandalo datagate di Facebook che ha provocato una netta riduzione dei clienti. Negli ultimi mesi la società, scrive in una nota, è stata oggetto di "...

Facebook - Cambridge Analytica chiude dopo lo scandalo dati : Facebook, Cambridge Analytica chiude dopo lo scandalo dati L’azienda avrebbe preso tale decisione dopo aver perso numerosi clienti e per i crescenti costi legali per le indagini in corso sul datagate Continua a leggere

Snapchat crolla dopo i conti. Facebook manda a picco Tinder e Ok Cupid : MILANO - La trimestrale ben sotto le attese penalizza Snapchat a Wall Street. ll titolo cede oltre il 20% dopo che la società ha messo in evidenza conti molto deludenti nel primo trimestre lasciando ...

“Addio gladiatore” - il piccolo Alfie Evans è morto/ Scomparso dopo 23 mesi di battaglie : il post su Facebook : Alfie Evans è morto, l’annuncio dei genitori del piccolo su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:52:00 GMT)

«Ad Alfie hanno riattaccato ossigeno e acqua dopo 9 ore - i medici sbagliavano» : il post di speranza della mamma su Facebook : La nuova speranza. «Ad Alfie è stato assicurato l'ossigeno e l'acqua! È sorprendente. Non importa cosa accadrà, ha già dimostrato che i medici si...

dopo Facebook e google - anche apple prova a dare il colpo di grazia agli editori - Media e Tv : anche il debutto nello streaming musicale è avvenuto grazie a una serie di acquisizioni. apple ha acquistato Beats Music e il business dei suoi dispositivi audio nel 2014 per 3 miliardi di dollari. ...

Torino. Cosa scriveva su Facebook uno degli arrestati il giorno dopo i fatti di piazza San Carlo : ohaib Bouimadaghen in un post del 4 giugno 2017, dopo gli incidenti da lui scatenati, insieme ad altre sette persone, commenta: “Ve ne accorgete solo quando queste cose vi toccano la pelle”.Continua a leggere