Facebook | accesso ai dati anche a 4 imprese cinesi tra cui Huawei

"Facebook ha dato accesso ai dati personali degli utenti a 60 aziende - tra cui Amazon e Apple" : Da un lato, ha placato le rimostranze degli utenti abolendo la tanto controversa sezione "Trending topics", responsabile, secondo alcuni, della diffusione di fake news, dall'altro, però, è finito di nuovo nel mirino sul fronte della violazione della privacy. Facebook, stando a quando riportato dal New York Times, avrebbe stipulato nel tempo accordi con almeno 60 produttori di smartphone, tablet e altri dispositivi, permettendo loro ...

Come nascondere ultimo accesso Facebook Messenger : In un momento storico Come quello attuale in cui la condivisione di dati personali è all’ordine del giorno, potrebbe essere utile conoscere qualche trucco utile a filtrare almeno una parte delle informazioni che riguardano la nostra vita “cibernetica”. Se su WhatsApp è buona norma bloccare un contatto troppo ficcanaso oppure nascondere il proprio stato online, nel caso in cui ci si sentisse controllati da genitori o fidanzati particolarmente ...

Omicidio Rosboch a Ivrea/ Facebook nega l’accesso alle chat : “Richieste non pertinenti con il reato” : Omicidio Rosboch a Ivrea, Facebook nega l’accesso alle chat: “Richieste non pertinenti con il reato”. Niente da fare, l'azienda americana ha respinto la richiesta dei magistrati italiani(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:00:00 GMT)

Omicidio Gloria Rosboch - Facebook nega l’accesso alle chat : Omicidio Gloria Rosboch ultime notizie – Stop di Facebook alla Procura di Ivrea, che ha richiesto di poter visionare le chat fra Gabriele Defilippi e la madre Caterina Abbattista. Il colosso dei social network ha deciso di mettere in primo piano la privacy e la sua tutela, negando così l’accesso alle autorità. Il motivo è stato chiarito dall’azienda di Zucherberg, nonostante ci sia un precedente positivo per misure di questa ...

Omicidio Rosboch a Ivrea - Facebook nega ai pm l’accesso alle chat del killer : "Tuteliamo la privacy" : Fbi e giudice federale Usa si arrendono: per il social network le conversazioni dell'omicida della professoressa "non riguardano l’indagine"

Nascondere Ultimo Accesso Facebook : Come Fare : Come Nascondere e disattivare l’orario dell’Ultimo Accesso a Facebook per tutelare la tua privacy. Come accedere a Facebook in incognito, nascondendo il proprio stato online e le ultime connessioni a tutti i contatti Disattivare l’orario di Ultimo Accesso su Facebook Messenger Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social network più conosciuto ed usato quotidianamente da milioni […]

Non Vedo Orario Ultimo Accesso Facebook Messenger : Perchè? : Perché su Facebook Messenger non compare l’Ultimo Accesso di una persona? Facebook Messenger: non Vedo più l’Orario dell’Ultimo Accesso di una persona. Perchè? Perché non vedi l’Orario dell’Ultimo Accesso su Facebook Messenger Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social network più conosciuto ed usato quotidianamente da milioni di persone. Nella guida di oggi in particolare cerchiamo […]

Facebook : per i 13enni accesso solo con il consenso dei genitori : Da oltre sei anni offriamo prodotti che utilizzano il riconoscimento facciale nella maggior parte del mondo'. Le novità verranno presentate in Europa a partire da questa settimana. Infine gli utenti, ...

Facebook - Zuckerberg : “Fino a 15 anni accesso completo al social solo con il permesso dei genitori” : Funzionalità limitate, meno informazioni pubbliche e annunci non personalizzati. Almeno finché un genitore non darà il permesso. Sono queste le novità annunciate da Facebook per tutelare la privacy dei ragazzi di età compresa fra i 13 e i 15 anni. Una stretta imposta dal nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati (Gdpr) che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio. “Le persone di età compresa tra i 13 e i 15 anni in alcuni paesi Ue ...

Come scoprire se Cambridge Analytica ha avuto accesso ai vostri dati Facebook : Tool di Facebook per scoprire se i vostri dati sono finiti in mano a Cambridge Analytica. Ecco Come scoprirlo in un click dal sito ufficiale di Facebook Caso Cambridge Analytica: I tuoi dati sono stati rubati? Ecco Come scoprirlo Ben 87 milioni di account Facebook sono stati usati per sottrarre dati dalla società Cambridge Analytica tra […]