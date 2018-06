F1 | Marquez estasiato dopo il test con la Red Bull | “la notte non ho dormito | ma la mia

sportfair

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Trentanove giri per Marcal volante della Reda Zeltweg, unmozzafiato per lo spagnolo che ha comunque confermato di vedere solo le moto nel suo futuro Unesaltante, emozioni a gogò per Marcche nella giornata di ieri ha provato per la prima volta una monoposto di Formula 1. Sceso in pista al volante della RedRB9 del 2013 (l’ultima prima dell’ibrido) mascherata con la livrea Toro Rosso-Honda, lo spagnolo ha percorso 39 giri compiendo anche una-coda subitopranzo. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE “Avevo mangiato qualcosa e mi sono detto di prendermela calma, ma con questa macchina se vuoi evitare gli errori devi spingere sempre al limite. Ed è solo quando girogiro ti accorgi di staccare sempre un po’ più in là, e che in curva il carico aumenta più tieni giù il pedale del gas, che capisci cosa significhi guidare una Formula 1. ...