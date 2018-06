F1 | GP Canada 2018 | le gomme Pirelli e gli pneumatici scelti da Ferrari | Mercedes e Red

F1 - GP Canada 2018 : Montreal momento cruciale del Mondiale. In arrivo aggiornamenti decisivi per Ferrari e Mercedes : Dopo la noia e gli sbadigli del Gran Premio di Monaco, il Mondiale 2018 di Formula Uno si sposta a Montreal per il Gran Premio del Canada, un appuntamento storico del calendario e una gara che regala sempre spunti interessanti, emozioni e tanti sorpassi. In poche parole quanto più distante da quanto visto nel Principato. In questa occasione poi, il fine settimana sull’isola di Notre-Dame assume ancor più rilievo e valore, per diversi ...

Formula 1 - Mercedes/ Gp Canada 2018 - Toto Wolff : a Montreal tutti con una nuova power unit aggiornata : Formula 1: alla vigilia del Gp del Canada 2018 Toto Wolff annuncia che tutte le vetture motorizzate Mercedes monteranno una nuova power unit. Le frecce preparano Montreal.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 09:38:00 GMT)

F1 - GP Canada 2018 : partenza in salita per la Red Bull a Montreal. Problemi tecnici sulla macchina di Daniel Ricciardo : Doveva essere il weekend della riconferma, dopo il trionfo di Montecarlo, quello di Montreal (Canada) per la Red Bull e per Daniel Ricciardo. La superiorità esibita lungo le strade ed i marciapiedi del Principato era stata disarmante. Ma il GP di Monaco è solo una gara, non l’intero campionato, ed allora nel settimo round le vetture di Milton Keynes erano attese. Sfortunatamente per l’australiano, l’avventura canadese non ...

F1 - GP Canada 2018 : Montreal pista favorevole alla Mercedes. Nel 2017 fu doppietta. Ma la Ferrari può giocarsela : Hamilton è il pilota in attività con più vittorie in Canada, sei, ad una sola dal record di Michael Schumacher che domenica il campione del Mondo cercherà di pareggiare. Tre di questi successi sono ...

F1 - GP Canada 2018 : Montreal pista favorevole alla Mercedes. Nel 2017 fu doppietta. Ma la Ferrari può giocarsela : Trasferta in Nordamerica per la Formula 1. Nel weekend si corre a Montreal, in Canada, settimo appuntamento della stagione. Lewis Hamilton ci arriva da leader del campionato, con 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel. Dopo il terzo posto di Montecarlo, però, su un circuito complicato per la Mercedes come quello del Principato, il britannico può ora tornare a correre da una posizione di forza, perché quello canadese è un tracciato ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi sul motore della Red Bull. Daniel Ricciardo rischia di essere penalizzato : Brutte notizie in casa Red Bull in vista del GP del Canada 2018, previsto nel prossimo weekend. Il progettista Adrian Newey, papà della RB14, ha confermato che Daniel Ricciardo, dopo i problemi tecnici avuti nel corso della gara di Monaco, sconterà almeno dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza a Montreal. Newey ha dichiarato all’agenzia Reuters che il funzionamento dell’unità MGU-K della power unit è compromesso e non ...

Formula 1 GP Canada 2018 : gara di Montreal in differita su TV8 : Ci siamo lasciati alle spalle il Gran Premio d’Italia della MotoGP e tra pochi giorni tornerà protagonista la Formula 1. In programma nel weekend avremo il Gran Premio del Canada. Appuntamento sulla pista di Montréal dall’8 al 10 giugno 2018. Dopo la tappa di Montecarlo, dove ha vinto Daniel Ricciardo, si correrà su un altro circuito cittadino. Un tracciato, quello intitolato a Gilles Villeneuve, che misura 4,361 Km. In gara bisognerà percorrere ...

F1 - GP Canada 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Montreal : La programmazione di SKY Sport F1/HD Venerdì 8 giugno ore 16.00-17.30, F1, Prove libere 1, diretta ore 18.00, F1, Prove libere 1, replica ore 20.00-21.30, F1, Prove libere 2, diretta ore 23.30, F1, ...

F1 - GP Canada 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Montreal : Dall’8 al 10 giugno andrà in scena il settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sul tracciato di Montreal (Canada). Un circuito caratteristico che richiede tanto ai freni ed al motore. Non è un caso che buona parte dei team disporranno delle power unit evolute per massimizzare le loro prestazioni. Ferrari e Mercedes si confronteranno ancora una volta, reduci da un weekend su una pista completamente diversa (Montecarlo). Se nel ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Canada 1-3 - le pagelle degli azzurri. Serata nera - squadra irriconoscibile : si salvano in pochi : L’Italia è stata sconfitta dal Canada ed è così incappata nella prima sconfitta nella Nations League 2018 di Volley maschile dopo aver infilato tre vittorie consecutive. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo a San Juan (Argentina). IVAN ZAYTSEV: 6. Il migliore in campo in casa Italia ma è lontano dai suoi standard, commette qualche errore di troppo e la sua grinta non basta per tenere a galla la squadra. Lo Zar ci mette ...

Volley - Nations League 2018 - Italia-Canada. Black out azzurro e il Canada ringrazia : prima sconfitta (1-3) per la squadra di Blengini : Un’Italia troppo brutta per essere vera subisce la sua prima sconfitta nell’avventura di Nations League, perdendo 3-1 (22-25, 27-25, 25-22, 25-16) contro il Canada. I nordamericani hanno giocato nettamente meglio, partendo da difesa e ricezione impeccabili, fino ad arrivare alla battuta e al contrattacco, molto efficaci. L’Italia, invece, escluso un primo set non eccelso ma comunque vinto con il carattere, ha ricevuto male e ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Canada in DIRETTA. Azzurri irriconoscibili e il Canada ne approfitta : 1-3 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A San Juan (Argentina) gli Azzurri tornano in campo per affrontare la formazione nordamericana: incontro assolutamente alla portata per i ragazzi del CT Chicco Blengini che sono reduci dai tre successi consecutivi della scorsa settimane e che vogliono proseguire la striscia vincente per avvicinarsi alla Final Six della neonata ...