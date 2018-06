blogo

: Eva Grimaldi: l'annuncio delle nozze e la voglia di maternità - - KontroKulturaa : Eva Grimaldi: l'annuncio delle nozze e la voglia di maternità - - IncontriClub : Eva Grimaldi, matrimonio in vista con Imma Battaglia -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Sette anni di amore e adesso Evasono pronte a sposarsi. L'attrice ha annunciato a Chi che le nozze con la sua compagna, l'attileader del movimento Lgbt in Italia, sono vicine. Sarà unelegante e non scontato, atipico. Rivela l'attrice e per la location tra i suoi sogni c'è la Sala Rossa del Campidoglio. Doveha lottato per le unioni civili quando era in Consiglio Comunale. E per gli invitati le due hanno creato una chat apposita titolata "I Will" Sulla falsariga deldi Harry e Meghan Scherzache dà qualche dettaglio anche sugli outfit: Io sarò Lady Oscar, oppure come il principe Harry! A proposito, posso dire che Meghan è una gnocca pazzesca? Ha una grande personalità e una madre meravigliosa. Molto anticonvenzionale. Mentre Eva guarderà alla tradizione: Sarò il suo opposto, come sempre, calma e pacata. Ma vi ...