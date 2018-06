Essere dipendente dall ago significava bucarmi anche quando finivo l eroina

vice

: RT @Fujitsu_Italia: 'Il #futureworkplace deve essere centrato sul dipendente, è abilitato grazie all'esperienza digitale dell'azienda'. Rob… - robertocherub63 : RT @Fujitsu_Italia: 'Il #futureworkplace deve essere centrato sul dipendente, è abilitato grazie all'esperienza digitale dell'azienda'. Rob… - flavioscintu : @luigidimaio Saluti da un ex dipendente che deve moltissimo a #valtur e che crede possa essere salvata. Mi rendo an… - spadaroangelo81 : @matteorenzi Fieri e orgogliosi di essere altra cosa da te @matteorenzi ......figlio dei poteri e dell’Italia dei p… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Forsemeno." Ma se consideriamo quante persone nel mondo consumano droghe per via endovenosa, è comunque un numero che non si può ignorare. Scott Hinton, psicologo australiano che si occupa di ...