Eruzione vulcano Guatemala | è ancora allarme | la lava continua a scorrere | ordinate nuove

Eruzione vulcano Guatemala - la testimonianza di un missionario : “Famiglie soffocate come a Pompei” : “La cosa straziante è vedere queste famiglie povere che hanno perso tutto. E alcune di queste hanno perso anche diversi parenti. I soccorritori, dove sono riusciti ad arrivare, hanno incontrato intere famiglie soffocate con i bambini piccoli abbracciati, proprio come e’ avvenuto a Pompei”. Lo ha detto il missionario diocesano in Guatemala, don Angelo Esposito, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, ...

Eruzione vulcano Guatemala : l’ultima vittima è un bambino di 8 anni - i morti sono 70 : sono 70 i morti provocati in Guatemala dall’Eruzione del Volcan de Fuego. L’ultima vittima è un bambino di 8 anni, deceduto oggi nella capitale per le gravissime ustioni riportate. Il bambino avrebbe dovuto essere trasferito negli Stati Uniti per ricevere cure adeguate. Era ricoverato all’ospedale San Juan de Dios, a Città del Guatemala, dove sono stati trasferiti altri 14 feriti, alcuni in condizioni critiche. L'articolo ...

Guatemala - Eruzione vulcano del Fuego/ Video - 69 morti - una sopravvissuta : "La mia intera famiglia è bruciata" : Guatemala, Vulcano Del Fuego, 69 morti accertati, centinaia gli sfollati: rischio ecatombe. Peggiora il bilancio delle vittime dopo l'eruzione del Vulcano in Sud America

Eruzione vulcano de Fuego : ecco perché non si può sfuggire ai letali flussi piroclastici : L’Eruzione del vulcano de Fuego ha seminato morte e distruzione in Guatemala, tanto da far temere un’ecatombe: sotto la cenere potrebbero esserci circa 3.000 corpi. Yasmin Mather, professoressa di Scienze della Terra all’Università di Oxford, ha avvisato che il vulcano potrebbe eruttare ancora poiché è una “situazione attiva e in sviluppo”. ecco le sue parole: “Un flusso piroclastico è un mix di gas incandescente e roccia che scorre ad alta ...

Guatemala - Eruzione del Vulcano del Fuego : oltre 60 morti - migliaia gli sfollati : Guatemala, eruzione del Vulcano del Fuego: oltre 60 morti, migliaia gli sfollati

Eruzione del vulcano - in Guatemala effetto Pompei : corpi sepolti dalla cenere : Sono al momento 69 i morti dell’Eruzione del vulcano del Fuego. Solo 17 cadaveri sono stati identificati: si procederà all’identificazione tramite dna

Il vulcano El Fuego - una nuova Pompei in Guatemala. Le immagini dell’Eruzione : Sono immagini che riportano alla memoria Pompei quelle che arrivano dal Guatemala. Solo che risalgono al primo secolo dopo Cristo, ma al primo del nuovo millennio. Il Volcan de Fuego è attivo nel sudovest del Guatemala, è esploso nella sua eruzione più violenta in oltre 40 anni. Solo nel 1974 si ricorda un’esplosione simile. Sono stati seppelliti sotto cenere e lava interi paesi attorno al vulcano. 69 persone sono morte nell’eruzione, ma solo 17 ...

Guatemala - Eruzione vulcano del Fuego/ Video 'nuova Pompei' - 69 morti : prete italiano "abbiamo piedi bruciati" : Guatemala, Vulcano Del Fuego, 69 morti accertati, centinaia gli sfollati: rischio ecatombe. Peggiora il bilancio delle vittime dopo l'eruzione del Vulcano in Sud America

Guatemala - Eruzione vulcano del Fuego : bilancio morti sale a 69 : Guatemala, eruzione vulcano del Fuego: bilancio morti sale a 69

Vulcano de Fuego : l’Eruzione era stata prevista? Sono state ordinate delle evacuazioni? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla catastrofe in Guatemala : Il Vulcano de Fuego in Guatemala ha eruttato, creando nubi e mortali fiumi di cenere e roccia polverizzata. È uno degli 11 vulcani attivi dell’America centrale, che si trova sul cosiddetto Anello di Fuoco. Ecco alcune informazioni sul Vulcano che ha portato tanta morte e distruzione in Guatemala. Dal livello del mare alla vetta, il Vulcano misura 3.763 metri. È l’esempio di uno dei tipi di Vulcano più alti e più violenti del mondo, con le sue ...

62 persone sono morte per l'Eruzione del vulcano del Fuego - in Guatemala : E i soccorritori dicono che potrebbero essere molte di più, perché ci sono centinaia di dispersi