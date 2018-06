Eni : una nuova App manda in archivio la scheda carburante : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Eni lancia ‘Eni Station partita Iva’, una nuova App che abbina le funzionalità di pagamento all’emissione automatica di fattura elettronica. Una soluzione pratica e sicura per ottemperare a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che ha stabilito l’abolizione delle schede carburante a partire dal 1 luglio prossimo e l’obbligo dei titolari di partita Iva, oltre 6 milioni in ...

Square Enix : il producer Tomoya Asano rivela che il team di Octopath Traveler è a tutti gli effetti una nuova divisione focalizzata su Nintendo Switch : L'uscita di Octopath Traveler, provato in anteprima per voi, è a circa un mese di distanza e il produttore Tomoya Asano, dirigente della divisione di Square Enix, ha dichiarato in un'intervista che c'è di più "sulla strada per la console".Parlando con Game Informer, Asano, che è noto come produttore della serie Bravely, ha rivelato che il team di Octopath Traveler è diventato a tutti gli effetti una divisione in aprile e si concentreranno su ...

Trent’anni senza Andrea Pazienza : a Roma una mostra ricorda il gEnio del fumetto italiano : Dalle avventure di Pentothal e Zanardi fino ad arrivare a due opere inedite, mai esposte al pubblico prima d'ora: fino al prossimo 15 luglio la mostra “Andrea Pazienza, trent'anni senza” ripercorre la carriera e il genio artistico di uno dei fumettisti più famosi e amati di sempre.Continua a leggere

Una domEnica di calcio per ricordare Alby : domenica 10 giugno, alle ore 14 presso il campo 'Ardissone', tra il rione Belvedere ed il rione Canada, andrà in scena un evento benefico di spicco per la città di Vercelli e per gli appassionati di ...

Valerio Mastrandrea / 'Tito e gli aliEni' è il nuovo film : "Una realizzazione difficile ma mi ha reso felice" : Valerio Mastrandrea è al cinema da 7 giugno nei panni di un professore nel nuovo film 'Tito e gli alieni'. L'attore svela tutti i dettagli della pellicola(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:50:00 GMT)

Una domEnica tra le rose antiche del Monferrato : Questi gli espositori della giornata: Aziende vitivinicole Crealto e Matunei vino biologico Il Mondo di Pà Vini, biscotti e marmellate Emporio5Babette Vintage e fatto con le nostre mani Fantasie ...

Rabdomiosarcomi : una strategia di mantEnimento messa a punto da un gruppo coordinato in Italia aumenta la sopravvivenza nei bambini : 03 GIU - I Rabdomiosarcomi sono rari tumori di origine mesenchimale, tipici della giovane età , ma possono colpire anche gli adulti, che, con i moderni trattamenti ad alta intensità possono essere ...

Mercatino - ciliegie - auto d'epoca e Corpus Domini : una domEnica da non perdere nel savonese : Non sapete cosa fare in questo weekend del 2 giugno? Ecco tutti gli eventi che animeranno la riviera savonese. Albenga: Tutto pronto per la 19esima edizione della rassegna di Poesia Dialettale Ligure, ...

JOHNNY DEPP È MALATO?/ Foto choc pubblicata da una fan : e se fosse dimagrito per "esigenze di palcoscEnico"? : JOHNNY DEPP è MALATO? Foto choc pubblicata da una fan: l’attore hollywodiano è apparso magrissimo e irriconoscibile a San Pietroburgo dopo un'immagine pubblicata su Instagram(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 19:48:00 GMT)

AIGAE : domEnica 3 Giugno - una bellissima escursione condurrà bambini e ragazzi down o con disabilità cognitiva a vedere una delle meraviglie dell’Italia : “Domani a Milano un’esperienza unica. escursione teatrale attraverso gli splendidi vigneti, i laghi e i suggestivi boschi naturali del Parco della Collina di San Colombano al Lambro dove avranno luogo momenti di gioco – ha dichiarato Umberto Petranca, Guida AIGAE della Lombardia – e letture teatrali a tema naturalistico. Ma che cosa è un’escursione teatrale? Di certo non è una semplice escursione, di sicuro non è solo uno spettacolo ...

Padova - a 29 anni va in tribunale per triplicare l’assegno di mantEnimento del padre ma perde tutto : Può un figlio, a 29 anni di età, pretendere che il genitore, seppur facoltoso, contribuisca al suo mantenimento? No, perché è ormai arrivato a un punto della sua vita in cui deve darsi da fare, pensare a costruirsi un futuro autonomo, anziché dipendere da chi lo ha generato e che è ormai diventato anziano. Così hanno stabilito i giudici del tribunale di Padova, esaminando in grado di appello la contesa giudiziaria che vedeva contrapposti un ...

L'artista sEnigalliese Massimo Nesti dona una tela ad Arquata : ... hanno avuto modo di portare a termine una nobile iniziativa, donando l'opera chiamata "Devozione" eseguita dal vivo durante tutti gli spettacoli nelle città italiane. Il nostro comune intento era ...

ROBERTO BEniGNI È MORTO A MILANO - MA È UNA BUFALA/ Cosa ha indotto a credere che non fosse una fake news : ROBERTO BENIGNI è MORTO in un incidente stradale? Una fake news: comico toscano vivo e vegeto, è una BUFALA. Nuova notizia falsa diffusa nelle scorse ore sul web, MORTO l'attore (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:37:00 GMT)

Roberto BEnigni è morto a Milano - ma è una bufala/ Un'altra fake news : il precedente del 2014 : Roberto Benigni è morto in un incidente stradale? Una fake news: comico toscano vivo e vegeto, è una bufala. Nuova notizia falsa diffusa nelle scorse ore sul web, morto l'attore (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:27:00 GMT)