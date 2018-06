Energia : alleanza Unioncamere e operatori - portare efficienza in imprese : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Diffondere la cultura dell’efficienza energetica presso le imprese italiane e fornire strumenti conoscitivi, operativi, tecnici e finanziari necessari alla realizzazione di interventi mirati al contenimento dei consumi energetici, delle emissioni in atmosfera e della bolletta energetica. E’ l’obiettivo dell’alleanza tra Unioncamere ed i principali operatori dell’efficienza ...

Energia : alleanza Unioncamere e operatori - portare efficienza in imprese (2) : (AdnKronos) – Il Piano d’Azione italiano (Paee) e la Commissione Europea pongono l’efficienza energetica e la generazione distribuita come la priorità assoluta della strategia politica ed economica dei prossimi anni, per contrastare la grave e urgente emergenza del cambiamento climatico in corso. Cittadini e imprese sono chiamati a ridurre quanto prima i consumi di Energia e le emissioni di anidride carbonica in atmosfera.Ad ...

Energia : alleanza Unioncamere e operatori - portare efficienza in imprese (3) : (AdnKronos) – “Con questa iniziativa, sviluppiamo una collaborazione già sperimentata nel tempo con Federesco sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico”, evidenzia il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello. “Gli studi che effettuiamo con Symbola dimostrano del resto che le imprese che abbracciano la scelta verde hanno migliori performance in termini di ordinativi, presenza all’estero e propensione ...

Energia : alleanza Unioncamere e operatori - portare efficienza in imprese (4) : (AdnKronos) – In particolare, aggiunge Moneta, “il nostro impegno è diretto a sostenere e a sensibilizzare sia il mondo delle grandi imprese che le PMI per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico e di ottimizzazione dei processi produttivi, l’esecuzione di diagnosi energetiche e l’utilizzo degli strumenti incentivanti per l`installazione di tecnologie efficienti”.“Abbiamo la necessità di ...

