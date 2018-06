Ecco le ' spie fiscali' | il drastico piano del governo Conte contro gli evasori

“Ecco cosa è successo in quella sala operatoria”. Choc in ospedale italiano. Muore a 49 anni durante una delicata operazione - ma mentre aspetta la cremazione - la famiglia riceve una lettera anonima che spiega tutto : “Non ci possiamo credere” : Una morte che in un primo momento sembrava soltanto una terribile fatalità, poi una lettera anonima arrivata alla famiglia della vittima, su carta intestata dell’ospedale Brotzu e tutto si riapre. Ma partiamo con ordine, il protagonista di questa assurda vicenda è Davide Colizzi, 49 anni di Maracalagonis – in provincia di Cagliari – morto lo scorso 24 maggio a distanza di tre giorni da un intervento chirurgico alla valvola ...

Karius - Ecco spiegate le papere con il Real : "Ha avuto una commozione cerebrale" : Il numero tedesco si è sottoposto a una visita a cinque giorni di distanza dalla finale di Champions League: ecco il responso dell'Ospedale Mass General di Boston

“Ecco come faceva a piegarsi a 45 gradi”. Svelato il segreto di Michael Jackson. A 30 anni dall’uscita di Smooth Criminal - un team di scienziati spiega come il Re del pop riusciva a sfidare le leggi della fisica : come dimenticare quella mossa ‘impossibile’? La stessa che per trent’anni ha vinto le leggi della forza di gravità ed è diventata un cult per i fan di Michael Jackson: è lei la protagonista di uno studio scientifico firmato da un team di neurochirurghi. Medici che hanno indossato i panni degli investigatori per svelare il segreto del ‘piegamento’ del creatore di ‘Thriller’, in un lavoro pubblicato ...

Paolo Savona - Ecco cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

Matrimonio Ronaldinho : Ecco la verità - il calciatore rompe il silenzio e spiega perchè non si sposerà con due donne : Il doppio Matrimonio di Ronaldinho? Non si farà, il calciatore rompe il silenzio e confessa la sua verità sulle presunte nozze in Brasile Il brasiliano Ronaldinho ha smentito la notizia che ad agosto avrebbe sposato due donne. “Mi stanno chiamando il mondo intero ma è solo una grossa bugia, non è ancora il momento di sposarmi”, ha detto l’ex numero 10 del Barcellona in occasione di un evento di lancio del suo gruppo ...

David Beckham e la baldoria prima del royal wedding. Ecco spiegato il muso di Victoria : David e Victoria Beckham hanno partecipato al royal wedding del principe Harry e Meghan Markle lasciando la loro impronta: il bellissimo ex campione del calcio inglese ha colpito per la sua eleganza, mentre l'ex Spice Girls è stata notata anzitutto per la sua espressione non proprio gioiosa. A rivelare i motivi dell'atteggiamento di Victoria è stato il magazine New!, secondo cui David avrebbe trascorso la serata precedente al ...

Senti YANNY o LAUREL? Ecco l’audio virale sul web e la spiegazione scientifica [VIDEO] : YANNY o LAUREL? Che nome pronuncia la voce robotica? E’ un quesito diventato virale negli ultimi giorni sul web. C’è chi percepisce la prima parola, chi la seconda, ed entrambi pensano che l’altra persona che è in disaccordo lo stia prendendo in giro. Ebbene, potrebbe esserci una spiegazione scientifica a fondamento della questione. Ecco di seguito il video che spiega il fenomeno: L'articolo Senti YANNY o LAUREL? Ecco ...

L'Inter torna in Champions e Spalletti impazzisce : Ecco spiegata la sua reazione al fischio finale. VIDEO : La Serie A è finita, e L'Inter è la quarta squadra ad andare in Champions League. L'ultima partita della stagione ha regalato ancora emozioni, continue, come tutta un'annata pazzesca di grande calcio. ...

Yanni o Laurel : Ecco audio - soluzione e spiegazione del tormentone : Ma la scienza ha una sua spiegazione precisa . Un primo chiarimento arriva dal sul National Geographic grazie al professore Brad Story del Laboratorio di acustica e fisiologia dell'università dell'...

Video virale della bambina mummificata che apre gli occhi [VIDEO] : Ecco spiegato perché è un falso : Un Video che girava in Rete già un anno fa e che sta ricominciando a rimbalzare da un account all’altro. Si tratta della storia di Santa Inocencia, la mummia di cera conservata nella cattedrale di Guadalajara, in Messico. Esistono due storie differenti su di lei: quella più conosciuta è la storia di una bambina messicana uccisa accoltellata dal padre perché voleva fare la prima comunione. Un’altra versione senza però alcuna fonte è ...

“Che sorpresa!”. Oscar ed Eleonora : ‘segreto’ svelato. Quello di Branzani è stato uno dei troni più brevi della storia di Uomini e Donne : l’uscita insieme alla Rocchini - poi le voci di crisi e la privacy assoluta sui social. Ora l’ex calciatore spiega quella scelta e lascia tutti a bocca aperta : ”Ecco perché lo abbiamo fatto” : tutti ricordano Oscar Branzani di Uomini e Donne. Il tronista ha condiviso la sua esperienza con Andrea Damante ed era uscito dallo studio di Uomini e Donne insieme ad Eleonora Rocchini. Dopo la trasmissione condotta da Maria De Filippi il ragazzo ha trovato la sua fortuna sul web diventando un influencer di rilievo e raccogliendo un folto numero di follower sui social. l’ex tronista ha una relazione molto solida e che va avanti da ...

Fratelli di Crozza - Sorrentino difende Loro e spiega perché Berlusconi compare dopo un’ora : “Ecco cosa deve fare un buon regista” : Maurizio Crozza nei panni del regista premio oscar Paolo Sorrentino, nel corso la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – difende il suo nuovo film Loro da chi non ha apprezzato l’entrata in scena del personaggio di Berlusconi dopo un’ora dall’inizio del film: “Un film buono è quello dove per tutta la prima ora il pubblico si chiede: “Ma abbiamo sbagliato sala?”. Io credo che un buon regista ...

“Aida Nizar? Ecco chi è davvero”. Super bomba al Grande Fratello - la sconvolgente scoperta sulla sua vita : “Ora si spiega perché Barbara D’Urso…” : Per un bel po’ di giorni non si è parlato d’altro (soprattutto sui social): la new entry spagnola del Grande Fratello Aida Nizar, che in Italia è conosciuta esclusivamente per aver partecipato ai programmi di Barbara D’Urso sostenendo Marco Ferri, bel modello e naufrago della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi 2018. Ma chi è questa 43enne a dir poco esuberante? È davvero famosa in Spagna? E soprattutto, se lo è, per quale motivo lo è? ...

Problemi spam Gmail : qualcuno ne soffre - Ecco spiegata la situazione : Per qualcuno sono sopraggiunti Problemi di spam a ridosso di Gmail, il client di Google sempre molto efficiente nel filtraggio della posta indesiderata. Una cerchia ristretta di utenti ha riferito che la propria casella, praticamente di punto in bianco, è stata bersagliata da alcuni annunci, all'apparenza inviata dal loro stesso indirizzo. Anche il forum di assistenza dedicato pullula di segnalazioni in tal senso: gli utenti interessati hanno ...