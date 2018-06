Ecco la “ricetta” per dimagrire velocemente | i 3 trucchi per perdere peso secondo la

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018)un maxi studio condotto in Giappone e pubblicato su BMJ Open sono 3 iper: mangiare lentamente, non fare spuntini dopo cena e non consumare alimenti nelle 2 ore prima di andare a dormire. In base a quato scoperto da Haruhisa Fukuda della Università Kyushuhi, chi ha queste 3 sane abitudini è in genere più magro, e ha un girovita più stretto. “Cambiamenti nelle abitudini a tavola possono influenzare il, il rischio di obesità, la circonferenza della vita,” hanno spiegato i ricercatori. Gli esperti hanno studiato quasi 60mila persone con diabete, sottoposte a questionari e check up periodici tra 2008 e 2013: inizialmente 22.070 partecipanti hanno dichiarato di mangiare molto; 33.455 hanno dichiarato di mangiare a velocità normale; 4192 di mangiare lentamente. Si è scoperto che il rischio di essere obesi aumenta all’aumentare della ...