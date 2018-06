Ecco la fake news contro Salvini Il Pd attacca cavalcando un falso Flat tax | la

Kopel di WikiTribune al Wired Next Fest : “Ecco come aggiustare le fake news” : Non è un segreto che il livello di fiducia che il grande pubblico nutre nei confronti del mondo delle news come istituzione non sia esattamente alle stelle, da noi come altrove. Troppe le fonti che si contraddicono apertamente ed eccessivo il rumore di fondo dietro al quale le notizie si nascondono: il risultato è un pubblico mai così disinteressato all’idea di informarsi in modo plurale e soprattutto di lasciar mettere in discussione le ...

Giuseppe Conte - su Twitter Ecco l’account fake : e il premier in pectore parla come Rovazzi : Di account fake di politici ce ne sono tanti, da Renzo Mattei a Gianni Kuperlo, e tutti offrono agli utenti Twitter parodie divertenti e battute spesso molto rituittate. E ieri, poco dopo l’annuncio ufficiale di Giuseppe Conte come premier in pectore, su Twitter è apparso anche il suo account fake: Contepremier. Un primo tweet in pieno stile Rovazzi (“e adesso andiamo a comandare”) ha svelato subito la parodia, cosa che ...

Giuseppe Conte - su Twitter Ecco l’account fake : e il presidente del consiglio parla come Rovazzi : Di account fake di politici ce ne sono tanti, da Renzo Mattei a Gianni Kuperlo, e tutti offrono agli utenti Twitter parodie divertenti e battute spesso molto rituittate. E ieri, poco dopo l’annuncio ufficiale della nomina di Giuseppe Conte come presidente del consiglio, su Twitter è apparso anche il suo account fake: Contepremier. Un primo tweet in pieno stile Rovazzi (“e adesso andiamo a comandare”) ha svelato subito la ...

Una bufala i tre milioni di euro in eredità a Berlusconi : Ecco tutti gli indizi che portano alla fake news : Una bufala i tre milioni di euro in eredità a Berlusconi: ecco tutti gli indizi che portano alla fake news Circola sul Web la storia di una 88enne ex segretaria di Palazzo Chigi che avrebbe lasciato tutti i suoi averi al leader di Forza Italia. In realtà… Continua a leggere L'articolo Una bufala i tre milioni di euro in eredità a Berlusconi: ecco tutti gli indizi che portano alla fake news proviene da newsGo.

Google - sfida alle fake news con la nuovissima Google News : Ecco tutte le novità : Molto interessante è la feature Copertura completa , che fornisce un quadro completo del mondo in cui la stessa notizia è trattata da fonti differenti. Con un solo click è possibile vedere più titoli ...

Lecce - troppe fake news : Ecco la verità sul caso Chiricò Video : Chiricò ha firmato, Noi non lo vogliamo, Speriamo che vada via prima di arrivare sono soltanto alcuni dei messaggi che da ieri mattina stanno inondando le pagine tematiche dedicate alla #Serie C sui social network, relativamente al #Calciomercato e al #Lecce calcio. Cosimo Chiricò, calciatore brindisino, ha gia' giocato nel Lecce e il rapporto con i tifosi salentini si è logorato per questioni passate che però per tanti sostenitori della squadra ...

Fake news : burla o complotto? Ecco perché la rete fa paura a molti : Stando ad un detto popolare “una bella bugia è meglio di una brutta verità”, perché le storie ben raccontate, per quanto false, ci piacciono. Per questo sono difficili da sempre da sradicare. Per esempio: Napoleone non era basso, Maria Antonietta non disse mai del popolo affamato “mangino brioche”, Einstein non andava male a scuola. Ma se le Fake news sono vecchie quanto è vecchio il mondo, perché ora fanno così paura? ...