È vero che dalla Tunisia importiamo galeotti e criminali?

Giulia De Lellis rivela : ecco perché è rimasta a verona : La De Lellis spiega la sua nuova vita a Verona Seguitissima sui social, Giulia De Lellis ha fatto breccia nel cuore del pubblico sia di Uomini e Donne che del Grande Fratello Vip dove si è resa indiscutibilmente protagonista. La ragazza, infatti, è divenuta nota alla platea di Canale 5 grazie alla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi dove ha corteggiato il tronista Andrea Damante. Tra screzi, litigate e gelosie, la De Lellis è riuscita ...

veronica e Alberto del Grande Fratello spiegano perché si sono baciati : Grande Fratello: perché Alberto Mezzetti e la figlia di Bobby Solo si sono baciati Ha stupito tutti il bacio che Alberto Mezzetti e Veronica Satti si sono scambiati nella notte al Grande Fratello. Ha sorpreso il pubblico per via della figlia di Bobby Solo che, com’è noto, è lesbica e fidanzata da tempo con Valentina, […] L'articolo Veronica e Alberto del Grande Fratello spiegano perché si sono baciati proviene da Gossip e Tv.

Wind Music Awards 2018 - Arena di verona/ Ultime notizie : che successo per J-Ax e Fedez! (4 e 5 giugno) : Wind Music Awards 2018: parata di stelle della Musica italiana e internazionale all'Arena di Verona. Ultime notizie: biglietti, orari e news utili per il doppio evento.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:35:00 GMT)

Grande Fratello - a poche ore dalla finalissima la spaventosa crisi di nervi di veronica : panico in casa : A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello di Barbara D'Urso , altissima tensione nella casa. Già, perché Veronica ha avuto una vera e propria crisi di nervi: dopo essersi tenuta dentro ...

Benedict Cumberbatch che salva un ragazzo da quattro rapinatori ti farà credere che è davvero un supereroe

Questo tenero commento di Nick Jonas ti farà pensare che sta davvero uscendo con Priyanka Chopra

Fact Checking - Di Maio ha detto 'è il primo governo senza indagati'. Ma è vero : 'Io sono qui per fare i fatti, insieme a una squadra di governo che non ha indagati e condannati, un unicum dal 1994'. È la frase detta dal vicepremier Luigi Di Maio il 2 giugno in un video girato ...

Vittorio Feltri : 'Perché Mattarella alla fine è l'unico vero vincitore su questo governo straccione' : A bocce ferme si ragiona meglio. La soluzione adottata da Mattarella era l' unica praticabile. Il solo vincitore a conti fatti è il presidente. Che, dopo aver commesso alcuni errori che gli abbiamo ...

Il ministro Fontana - tifoso del verona ma anche di Orban e di Putin : ... con l'elezione di Federico Sboarina a primo cittadino di Verona, è stato nominato vicesindaco, con le deleghe alle politiche per la casa, relazioni internazionali, fondi Ue, veronesi nel mondo, ...

Lino Banfi ad Alvaro Vitali : "Non è vero che non ti ho aiutato" : Dopo le accuse di Alvaro Vitali a Lino Banfi , adesso arriva la replica dell'attore pugliese. Vitali, in un'intevista a la Confessione , aveva attaccato Banfi senz ausare giri di parole: 'Nessuno mi ...

Grande Fratello - l'abbraccio straziante tra le amiche Lucia e veronica : scatta il bacio lesbo : Si fa sempre più intima l'amicizia al Grande Fratello di Barbara D'Urso tra Lucia Orlando e Veronica Satti . Complice l'uscita di Filippo Contri dalla casa, le due concorrenti hanno più tempo libero ...

Retail 4.0 : il consumatore è più che mai il vero canale : Questa è la base di un'economia circolare, in cui - come ha affermato Myf Ryan , chief marketing officer di Westfield Europe , che a breve aprirà a Milano uno shopping centre - 'the customer is the ...

Grande fratello - Alessia Prete e Matteo Gentili - vero amore? Lucia : 'Lei è innamorata. Di lui non mi fido. Ecco perché' : Grande fratello 15 , è partito il conto alla rovescia per la finale di lunedì 4 giugno. Nella Casa sono in 5 e i concorrenti rimasti a contendersi la palma del vincitore iniziano a studiarsi a vicenda.