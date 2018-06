E il presidente Conte finisce sul presepe napoletano

Il Conte digitale fra innovazione e difesa dell'ambiente. Ecco le promesse del neo presidente del Consiglio : L'economia circolare di cui molti parlano, attuata però con successo solo in pochi Paesi. 'L'azione del governo sarà costantemente incentrata sulla tutela dell'ambiente', prosegue Conte. Repubblica ...

Governo Conte - diretta della fiducia – Al Senato il discorso del presidente : “Populisti? Sì - se significa ascoltare la gente” : E’ il giorno della prima fiducia per il Governo di Giuseppe Conte sostenuto dalla maggioranza M5s-Lega. Il primo voto sarà al Senato, dove per la prima volta il presidente del Consiglio parlerà ai parlamentari della 18esima legisltura. Secondo gli annunci della vigilia il Governo può contare su 171 voti al Senato (M5s, Lega più 4 Senatori del gruppo misto) e su 352 alla Camera (M5s, Lega e 6 deputati del Misto). SEGUI LA diretta TV DAL ...

Qual è lo stipendio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte : Oggi a Palazzo Madama il premier Giuseppe Conte terrà il suo discorso programmatico e chiederà al Senato la fiducia al governo "del cambiamento" frutto dell'accordo M5s-Lega...

Pizzarotti : auguri a presidente Conte. Sono pronto a collaborare : Pizzarotti: mi auguro possa svolgere al meglio suo compito Roma -Di seguito le parole del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. “Quindi si è formato il Governo. Da istituzione faccio un sincero augurio di buon lavoro al presidente Conte. Da sindaco Sono pronto a collaborare per dare ai miei concittadini le giuste risposte alle loro difficoltà. Parma è una città civile e pronta a farsi su le maniche. Saremo al fianco del presidente quando ...

È nato il governo Lega-M5S - Conte e ministri hanno giurato di fronte al presidente Mattarella : “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dando vita al governo Lega-M5S....

Il Governo M5s-Lega giura nel pomeriggio - Conte incontra il presidente della Camera Fico : - presidente del Consiglio: Giuseppe Conte ; - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti - Ministro dell'Economia: Giovanni Tria - Ministro degli Esteri: Enzo Moavero ...

Governo - Conte : “Dimostriamo coi fatti che non sarà esecutivo debole”. E i passanti urlano : “Grande presidente” : Dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e aver letto la lista dei ministri, Giuseppe Conte ha lasciato il Colle si è diretto al Senato per incontrare la presidente Elisabetta Alberti Casellati. Da lì, poi, è tornato a casa a piedi e, lungo il percorso, alcuni passanti lo hanno salutato e hanno urlato il suo nome (qualcuno lo ha chiamato Cottarelli). “Dimostreremo con fatti che questo non ...

Giuseppe Conte è il nuovo presidente del Consiglio : 21.52 - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ufficializzato anche i Ministri che andranno a comporre il nuovo esecutivo. 21.45 - L'ufficialità è arrivata. Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. Il professore ha nuovamente ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha consegnato al Capo dello Stato la lista dei ministri perfezionata oggi insieme a Luigi Di Maio e Matteo Salvini.Il ...

Governo : accordo politico M5s-Lega - Conte presidente del Consiglio : 'È stato raggiunto l'accordo per un Governo politico M5s-Lega con Giuseppe Conte presidente del Consiglio'. Lo affermano Luigi Di Maio e Matteo Salvini. All'Economia Giovanni Tria, professore di Tor Vergata. Paolo Savona sarà ministro degli Affari Europei, agli Esteri Moavero Milanesi.