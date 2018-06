E il premier Conte finisce nel presepe napoletano

Ecco chi è Alfonso Bonafede - "sponsor" del premier Conte : I lavori per il tunnel sotto la città non videro mai la luce ma quella battaglia diede grande visibilità a Bonafede che, nel 2013, tenta l'avventura politica con il Movimento Cinque Stelle. Eletto ...

Governo Conte : terminato il discorso del premier alla Camera - voto di fiducia dalle 17.45 : 16.47 - terminato l'intervento di Giuseppe Conte, ora il Presidente della Camera darà all'avvio alle dichiarazioni di voto dei deputati che hanno richiesto di poter intervenire in aula prima della votazione.16.46 - La replica di Giuseppe Conte si è conclusa sul tema della sanità:Qui si gioca una parte importante della tutela della persona, c'è in gioco un diritto fondamentale. Vogliamo che questo diritto significhi accesso alle cure, alle ...

"Presunzione di colpevolezza" - gaffe del premier Giuseppe Conte/ Silenzio a Montecitorio - il web ironizza : La gaffe in diretta a Montecitorio del neo premier Giuseppe Conte: "Presunzione di colpevolezza". Nessuna reazione in aula ma sul web è scoppiata l'ironia.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:42:00 GMT)

Governo Conte - via al voto di fiducia alla Camera. Il premier : «Politica si riappropri della guida ma senza dirigismo» : Al via nell'Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia al Governo Conte. Il primo a intervenire è Alessandro Fusacchia di +Europa, l'ultimo sarà Francesco...

Montecitorio - si vota la fiducia a Conte. Bagarre in Aula sul conflitto di interessi. Il premier : «Frainteso» : Turismo, infrastrutture, Sud, imprese: i punti contestati al primo posto nell’intervento di Conte. La prima chiama del voto è fissata alle 17.45. Forza Italia severa sulla posizione di opposizione: «Siamo un centrodestra unito e coeso, loro sono altro

Giuseppe Conte : il premier italiano guadagnerà 80000 euro l'anno : Il neonato 'Governo del Cambiamento', così come è stata definita l'attuale squadra nata dall'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle, è ormai pronto per cominciare il proprio percorso; alla sua guida è stato posto il giurista Giuseppe Conte, che nel breve discorso tenuto dopo aver ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato di voler essere l'avvocato degli italiani. Ma quale sarà lo stipendio del neo ...

Governo : Cancelleri (M5S) - Conte premier-marionetta? Non si lascerà manipolare : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Conte? Non mi sembra uno che si acContenta di fare la comparsa. Le due forze politiche che compongono questo Governo hanno due leader importanti che cercheranno di emergere ma il presidente del Consiglio non è uno che si lascia manipolare. Lui si è definito il 'garante

Parco Costa Teatina - il WWF invia lettere al premier Conte e neo ministro all'ambiente Costa : Chieti - inviata ieri una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte e al ministro Sergio Costa Nel testo, indirizzato per conoscenza pure al presidente Mattarella, si ricordano gli appelli del 2016 e del 2017, firmati anche da altre associazioni ambientaliste, del tutto ignorati da Renzi e Gentiloni Il Parco Nazionale della Costa Teatina è stato istituito dall’articolo 8 comma 3 della legge 23.03.2001 n°93 “Disposizioni in ...

Fiducia governo : Conte - il discorso del premier al Senato : Il governo ottiene la Fiducia al Senato senza difficoltà. Al premier che guida l’esecutivo Lega-M5s sono andati 171 voti favorevoli, 4 in più rispetto al totale della maggioranza e 10 più del quorum. Contrari 117 e astenuti 25. Forza Italia ha dichiarato il proprio voto contrario, come annunciato. Hanno confermato l’opposizione anche il Pd e LeU, mentre si sono astenuti Fd’I e Autonomie. Alla Camera la maggioranza conta su ...

Notizie del giorno : il discorso del premier Conte e Cecchinato al Roland Garros : Notizie del giorno: il discorso del premier Conte e Cecchinato al Roland Garros. Conte conferma le posizioni già anticipate per l’Italia nello scacchiere internazionale: alleanza con gli Usa, stop alle sanzioni per la Russia e appartenenza forte alla Ue. Notizie del giorno. discorso del premier Conte Un intervento denso e che ha ribadito i temi del contratto del governo del cambiamento ha anticipato la fiducia incassata al Senato dal governo ...

Fiducia Governo M5s-Lega alla Camera - diretta live/ Video streaming del discorso del premier Conte : Fiducia Governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 09:34:00 GMT)

Giuseppe Conte - lo stile del nuovo premier ai raggi X : Non sarà vero, ma ci crediamo: l’abito (e il capello?) fa ancora il monaco. Le scelte di stile – guardaroba o parrucco che sia – rivelano la personalità e l’attitudine (in questo caso anche politica). Abbiamo allora interpretato quelle del neo-premier 53enne Giuseppe Conte, dalla testa ai piedi. E ci siamo fatti – oltre a qualche domanda – anche un’idea di quale potrà essere il suo vero ...

premier Giuseppe Conte - la scuola dov’è? I dubbi sul governo del ‘cambiamento’ : Il mondo della scuola appare deluso di fronte al più lungo discorso programmatico della storia della Repubblica, quello di un’ora e un quarto pronunciato dal neo Premier Giuseppe Conte: il Presidente del Consiglio del nuovo governo gialloverde ha parlato di Flat tax, migranti, lotta alla mafia, lotta alla corruzione, Reddito di cittadinanza, salario minimo orario sono stati alcuni […] L'articolo Premier Giuseppe Conte, la scuola ...