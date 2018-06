Draghi | L' euro è la seconda valuta al mondo

Berlino - non Salvini - vuole uscire dall'Euro e rivare 923 miliardi dalla Bce di Draghi : Fuest, Sinn e Schmidt, economisti vicini alla Cancelliera Merkel, pubblicamente ipotizzano un piano B di uscita della Germania dall'Euro. E chiedono un nuovo articolo dei Trattati Ue per escutere il credito da 923 miliardi della Bundesbank verso la Bce in caso uscita tedesca dall'Euro. E nessuno dice nulla. Al contrario, tutti attaccano l'ex capo ufficio studi di Bankitalia Paolo Savona come pericoloso sovversivo quando chiede un piano A di ...

SCENARIO/ Da Merkel a Draghi - il caos europeo che aiuta il "Salvimaio" : La situazione politica rivela molte smagliature, dalla condotta del Quirinale alle forze politiche. Il cui orizzonte ha già un primo obiettivo: le europee 2019. UGO FINETTI(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:01:00 GMT)GOVERNO M5S-LEGA/ Cosa succede se Di Maio diventa di destra?, di M. BarcellonaSCENARIO/ Quirinale, Rosatellum e dintorni: a chi tocca l'esame di coscienza?, di A. Lodolini

Mario Draghi in pressing sui leader europei : "Serve una dotazione anticrisi" : Completare l'unione bancaria, creare una garanzia pubblica che faccia da paracadute al fondo salva-banche, e dare all'Unione europea una dotazione di bilancio anticrisi per aumentare la "condivisione dei rischi" come negli Usa. È la svolta che Mario Draghi chiede ai leader Ue, gettando tutto il suo peso politico a favore del un rilancio dell'Unione nel mezzo del negoziato franco-tedesco e a un mese dal Consiglio europeo di giugno, ...

Bce - Draghi : europei si fidano dell'euro - ma attendono che assicuri prosperità : "In questi ultimi 20 anni l'euro è diventato un aspetto delle nostre vite e un simbolo dell'identità europea. Gli europei hanno imparato a conoscere e a fidarsi dell'euro. Ma si attendono anche che l'...

Draghi : all'eurozona serve strumento di bilancio supplementare : Roma, 11 mag. , askanews, Anche se non è politicamente né tecnicamente facile l'area euro deve dotarsi 'di uno strumento di bilancio supplementare, per garantire la convergenza durante le fasi di ...

"Arrivano i populisti!". I timori del Wp sul "primo regime populista in Europa occidentale". Ft : "Mercati tranquilli perché c'è Draghi" : Per il Washington Post, il governo che sta prendendo forma in Italia "combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l'Italia in primo fila nella ribellione contro l'ordine politico in Europa". Il Financial Times si interroga invece su come facciano gli investitori a restare "apparentemente così tranquilli" mentre "i populisti si prendono l'Italia".Partiamo dal quotidiano finanziario."Per ...

Draghi mette in crisi l'euro - bucato livello chiave : 'I tassi che restano fermi da parte di Francoforte e il rallentamento dell'economia dell' euro zona spingono naturalmente verso un apprezzamento del dollaro', dice Paolo D'Ambra, senior account ...

Rassicurazioni Draghi non bastano - euro buca quota $1 - 21. Giù anche sullo yen : euro sotto pressione all'indomani della riunione della Bce, e della conferenza stampa di Mario Draghi. Le Rassicurazioni di Draghi sulla solidità dell'economia dell'eurozona non hanno effetto sulle scelte dei trader, che vendono la moneta unica.

Forex - Draghi colomba ottiene quello che voleva : Euro buca quota $1 - 21 : Il cross Euro dollaro si sblocca e viola un importante livello tecnico al ribasso: dopo aver scambiato in area $1,22 per diverso tempo, si indebolisce ulteriormente dopo la riunione di politica monetaria della Bce e scivola sotto quota 1,21, un supporto chiave. Le parole accomodanti di Mario Draghi , che a qualcuno hanno ricordato da vicino quelle di Mark Carney della Banca d'...

In Europa la ripresa rallenta - Draghi salva l'Italia : "Continua l'acquisto dei titoli di Stato" : Resta al minimo storico il costo del denaro nell'eurozona. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europa ha deciso infatti di mantenere invariati i tassi di interesse. I tassi d'interesse rimangono addirittura...

Draghi : "Crescita Eurozona resta solida" : E ha ribadito: nella politica monetaria serve "pazienza,prudenza e perseveranza". Poi è tornato ad ammonire: l' attuazione delle riforme strutturali "deve essere rafforzata". E sulle misure ...

Bce - Draghi : crescita Eurozona rimane solida e diffusa. Tassi invariati : La crescita dell'Eurozona dà segnali di 'moderazione' ma rimane coerente con le prospettive di ripresa dell'inflazione. Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ...

Draghi : prosegue crescita Eurozona - ma "più moderata" : Il presidente della Bce si mantiene prudente ma ottimista sul futuro dell'economia europea, mentre è preoccupato per i dazi americani e la rappresaglia cinese, i tassi di interesse restano ai minimi storici