Dossier sui cyberbulli | il 45% dei giovani umbri offende su whatsapp

Carceri - il Dossier di Antigone : "52 suicidi in un anno - 1135 i tentati" : Nel 2017 secondo i dati di Ristretti Orizzonti sono decedute nelle Carceri italiane 123 persone: 52 sono stati i suicidi (48 secondo i dati dell'Amministrazione Penitenziaria), 7 in più rispetto al 2016. È quanto si legge nel dossier dell'associazione Antigone sulla situazione nelle Carceri italiane. Il tasso di suicidi (morti ogni 10.000 persone) è salito dall'8,3 del 2008 (anno di entrata in vigore della riforma della ...