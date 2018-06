Dopo il voto al Senato lo spread torna a salire e sfonda quota 250

Dopo il voto al Senato lo spread torna a salire e si attesta a 240 : Sfonda la soglia dei 250 punti in avvio di giornata lo spread tra Btp e Bund all'indomani del voto in Senato con cui il Governo Conte ha incassato la fiducia e il discorso di programma pronunciato dal ...

"Mattarella - un errore Dopo l'altro Da Colle e Renzi regalo alla Lega" "A Salvini voto 10 - Di Maio 6. E..." : Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: Sergio Mattarella "ha commesso un errore incredibile all'inizio e da lì poi errori a catena. Il Capo dello Stato avrebbe dovuto dare l'incarico a Salvini per formare il governo..." Segui su affaritaliani.it

A Cottarelli l'incarico - probabile voto Dopo l'estate; Solidarieta' a Mattarella Dopo le critiche di Lega e M5s : CEI: E' IL POPOLO A PAGARE QUESTA CRISI POLITICA 'A pagare il prezzo più alto' della crisi di governo 'è quel popolo in nome del quale tanti parlano". Lo dice monsignor Nunzio Galantino, segretario ...

Di Maio : al voto prima possibile - Dopo l'estate : Roma, 28 mag. , askanews, 'Vogliamo andare al voto prima possibile ma vogliamo una data decente, che non sia ferragosto, credo debba essere dopo l'estate '. Lo ha detto Luigi Di Maio , capo politico M5S,...

