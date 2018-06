Doping | Magnini nei guai | spunta un altro capo d’accusa | richiesti 8 anni di squalifica

Nuoto - Doping - richiesta shock per Magnini : 8 anni : 'Come mi sento? Normale, normalissimo', disse Filippo Magnini il 30 ottobre scorso, alla fine di quattro ore di serratissimo interrogatorio con il Procuratore capo di Nado Italia, Alberto Cozzella. Re ...

Nuoto - Filippo Magnini ascoltato dalla Procura per violazione norme antiDoping. Posizione già archiviata : Filippo Magnini si è recato in mattinata presso la Procura antidoping di Nado Italia. L’ex Campione del Mondo è stato ascoltato per la seconda volta in merito all’inchiesta penale antidoping della Procura di Pesaro. Il nuotatore, già ascoltato il 30 ottobre, è stato sentito per un paio di ore. Recentemente ritiratosi dall’attività agonistica, Filippo Magnini attende la decisione in merito a un possibile deferimento al Tribunale ...