Donne italiane vs donne tedesche | per le nostre la parità di diritti non esiste

Parità di diritti - Donne italiane e tedesche a confronto : Un quadro di luci e ombre, a tratti inquietanti, come quando si parla di molestie sessuali , al primo posto tra le preoccupazioni delle donne italiane. Nel confronto con le tedesche sul piano della ...

Lavoro : equità salari centrale per Donne tedesche - italiane temono molestie : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – Un quadro di luci e ombre, a tratti inquietanti, come quando si parla di molestie sessuali, al primo posto tra le preoccupazioni delle donne italiane. Nel confronto con le tedesche sul piano della parità di genere, si scopre che il traguardo di una piena equità è ancora molto lontano per entrambe, ma il saldo finale pende a favore delle cugine del Nord Europa. Almeno nella percezione, secondo l’indagine ...

MONICA BELLUCCI / "Le Donne italiane sono speciali - hanno qualcosa in più rispetto alle altre" (Verissimo) : MONICA BELLUCCI oggi pomeriggio sarà ospite a Verissimo, dove parlerà del suo lavoro, delle sue due bambine e della vicenda più chiacchierata degli ultimi mesi: il caso Weinstein.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:20:00 GMT)

Cdm sciabola Donne - italiane male a Mosca : ANSA , Mosca , 13 MAG Azzurre lontane dal podio al GrandPrix Fie di sciabola femminile di Mosca, prova valida per laCoppa del mondo. Le sciabolatrici italiane escono di scena nelturno delle 32, a causa delle sconfitte subìte da RossellaGregorio, Irene Vecchi, Lucia Lucarini e Chiara Mormile. La Gregorio è stata fermata sul ...

Cdm sciabola Donne - italiane male a Mosca : Mosca, 13 MAG - Azzurre lontane dal podio al Grand Prix Fie di sciabola femminile di Mosca, prova valida per la Coppa del mondo. Le sciabolatrici italiane escono di scena nel turno delle 32, a causa delle sconfitte subìte da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Lucia Lucarini e Chiara Mormile. La Gregorio è stata fermata sul ...

Cdm sciabola Donne - italiane male a Mosca : ANSA, - Mosca, 13 MAG - Azzurre lontane dal podio al Grand Prix Fie di sciabola femminile di Mosca, prova valida per la Coppa del mondo. Le sciabolatrici italiane escono di scena nel turno delle 32, a causa delle sconfitte subìte da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Lucia Lucarini e Chiara Mormile. La Gregorio è stata fermata sul ...

Mamme italiane in difficoltà : sempre più Donne costrette a scegliere tra carriera e famiglia : Un studio di Save the Children analizza la condizione delle Mamme in Italia: tra le regioni la Campania è quella in cui essere madre è più difficile, perché manca una rete di assistenza. L'organizzazione, con il progetto Fiocchi in Ospedale" ha attivato in 9 ospedali uno spazio per sostenere le donne in gravidanza.Continua a leggere

Padova - alcune Donne italiane adescavano 'prostituti' neri in cambio della spesa Video : Negli ultimi periodi si parla sempre più spesso di un aumento del fenomeno della #prostituzione, una realta' che riguarda sia donne che uomini e che può essere sia volontaria che sottoposta a sfruttamento. Su tale delicata tematica, c'è da dire che solitamente si associa la prostituzione al mondo maschile ma bisogna precisare che, sebbene meno conosciuto e discusso, è diffuso anche un forte mercato destinato alle 'clienti' femminili. La caccia ...

Padova - alcune Donne italiane adescavano 'prostituti' neri in cambio della spesa : Negli ultimi periodi si parla sempre più spesso di un aumento del fenomeno della prostituzione, una realtà che riguarda sia donne che uomini e che può essere sia volontaria che sottoposta a sfruttamento. Su tale delicata tematica, c'è da dire che solitamente si associa la prostituzione al mondo maschile ma bisogna precisare che, sebbene meno conosciuto e discusso, è diffuso anche un forte mercato destinato alle 'clienti' femminili. La caccia al ...

Le Iene - Donne italiane in Ticino : 'Meglio prostituta a 20000 euro che commessa' Video : Tempi duri anche per il mestiere più vecchio del mondo. Negli ultimi tempi tante avvenenti fanciulle #italiane, e non solo, hanno deciso di spostarsi in Svizzera per esercitare l’attivita' di meretrice. Non in strada, con tutti i rischi del caso, ma in lussuosi club elvetici dove si può consumare sesso a pagamento in modo legale. Secondo quanto riferito dai media locali in Ticino una #prostituta su cinque è italiana. “Seconde solo alle rumene”. ...

Contraccezione d’emergenza : il 70% delle Donne italiane non ha le idee chiare : “Le donne italiane non hanno le idee chiare sulla Contraccezione d’emergenza“, un “piano B” a disposizione in caso di rapporto non adeguatamente protetto per scongiurare il rischio di una gravidanza indesiderata e dunque di una sua eventuale interruzione”. A scattare la più recente fotografia sulla conoscenza della Contraccezione d’emergenza in Italia è Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della ...

Sport e cibo sano e… Qual è il (vero) benessere per le Donne italiane : Qual è la percezione del benessere delle donne italiane? Per il 47% è strettamente connesso allo svolgimento regolare di un’attività fisica; per il 32% significa prendersi cura di sé, così da recuperare uno stile di vita equilibrato e privo di stress, senza dovere necessariamente dedicarsi allo Sport; per il 21% è correlato a un’alimentazione sana. E’ quanto emerge dalla ricerca ‘Healthy Living’ condotta da Osservatorio ...