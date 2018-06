Divulgazione scientifica : Emmanuele Macaluso lavora ad un nuovo modello di comunicazione della scienza : Dopo la creazione del Manifesto del Marketing Etico , documento presentato nel 2011, che contiene linee guida sull'utilizzo di parametri etici nell'ambito del marketing e della comunicazione, ...

Torna 'ScienzEstate' per la settimana dedicata alla Divulgazione scientifica : Arte e scienza al CERN" , 2017, , di Valerio Jalongo, che racconta un momento speciale del prestigioso centro di ricerca europeo, l'inizio di un nuovo eccezionale esperimento con l'acceleratore di ...

Tivùsat - al canale 60 arriva Focus per la Divulgazione scientifica e culturale : Focus , infatti, versione televisiva del celebre magazine edito dal Gruppo Mondadori, metterà a fuoco temi legati a scienza, natura, ambiente, animali, tecnologia, storia e attualità, attraverso un ...

La scienza sbarca in bar e pub : Pint of Science L'Aquila 2018 - prima tappa abruzzese della manifestazione di Divulgazione scientifica nata nel ... : «Caratteristica di Pint of Science è quella di portare, letteralmente, la scienza nel bar o nel pub sotto casa " spiega Ilaria Zanardi, genovese, che oltre ad essere responsabile nazionale di Pint of ...

Al via “Roma ti Apiamo” - un progetto di Divulgazione scientifica : Ogni volta che mangiamo una fragola o un pezzetto di cioccolata dovremmo ringraziare le api ma i preziosi impollinatori stanno scomparendo a causa dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento, dell’uso intensivo di fitofarmaci per l’agricoltura e delle malattie. Da tutto questo nasce Roma ti Apiamo, un progetto di divulgazione scientifica con l’obiettivo di sensibilizzare non solo alla conoscenza del mondo delle api ma anche sulla bellezza ...