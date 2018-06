Diritti civili : Scalfarotto - non in pericolo ma pronti a scendere in piazza : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – “I Diritti civili non sono in pericolo, ma occorre stare con gli occhi bene aperti perché il nuovo governo ha già dato segnali molto preoccupanti e, qualora si manifestassero rischi, siamo pronti a scendere in piazza”. A parlare così è il deputato Pd Ivan Scalfarotto che all’Adnkronos spiega: “A livello legislativo, i Diritti acquisiti sono garantiti dalla Corte costituzionale e dalla ...

Diritti civili : Scalfarotto - non in pericolo ma pronti a scendere in piazza (2) : (AdnKronos) – Intanto, “mentre sembra prendere piede un’Italia provinciale, impaurita, che si rinchiude su sé stessa”, Scalfarotto ricorda che a Milano “oggi il sindaco Giuseppe Sala ha compiuto un passo dalla grande portata politica”, riconoscendo per la prima volta bambini nati da coppie formate da due donne e registrando il primo atto di nascita con l’indicazione di entrambe le madri: “Un passo ...

Diritti civili : Scalfarotto - non in pericolo ma pronti a scendere in piazza : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – “I Diritti civili non sono in pericolo, ma occorre stare con gli occhi bene aperti perché il nuovo governo ha già dato segnali molto preoccupanti e, qualora si manifestassero rischi, siamo pronti a scendere in piazza”. A parlare così è il deputato Pd Ivan Scalfarotto che all’Adnkronos spiega: “A livello legislativo, i Diritti acquisiti sono garantiti dalla Corte costituzionale e dalla ...

Governo - Boschi : “Chi ha votato M5s e Lega resterà deluso. Preoccupata che si torni indietro sui Diritti civili” : Dopo un lungo silenzio, successivo alla sconfitta nel referendum costituzionale, Maria Elena Boschi parla di nuovo coi cronisti : “Torno al mio impegno impegno in Parlamento con grande entusiasmo” e sul nascente Governo Conte: “Faremo opposizione civile, seria e rigorosa, senza fare sconti a nessuno. Il problema – prosegue l’ex ministra dell’esecutivo Renzi e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con ...

Segre annuncia ddl contro odio fra diversi e per Diritti civili : Roma, 6 giu. , askanews, 'Ho pronta una proposta di legge contro questo parlar d'odio gli uni contro gli altri e per i diritti umani'. Lo ha annunciato la senatrice a vita Liliana Segre, all'indomani ...

Grasso : no indietro sui Diritti civili : 17.43 "Movimento 5 Stelle e Lega,avete cominciato malissimo.Saremo all'opposizione, qui in Parlamento e fuori", dice il leader di LeU Grasso, al Senato. Cita le frasi del ministro Fontana sulle famiglie arcobaleno e di Salvini sull'immigrazione e dice: "Contrasteremo con ogni forza il tentativo di fare passi indietro sui diritti civili". Standing ovation in Aula, quando interviene la senatrice Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. "Mi opporrò con ...

Governo - Aprile (Oggi) vs Travaglio : “Temo per legge 194 - unioni civili e Diritti acquisiti”. “Non verranno toccati” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Marianna Aprile e la conduttrice Lilli Gruber sottolineano l’esiguo numero di donne nel nuovo Governo Conte, come nel Governo uscente. Aprile osserva: “Rispetto al precedente esecutivo abbiamo anche perso anche il ruolo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, prima ricoperto da Maria ...

Cirinnà : “Sono preoccupata per i Diritti civili - governo Conte ci farà fare passo indietro” : La senatrice Pd Monica Cirinnà commenta dalla piazza Santi Apostoli la nascita del govevrno: "Tutte le persone, a prescindere dall'orientamento sessuale, che chiedevano un avanzamento nei diritti civili rischiano di fare un passo indietro".Continua a leggere

Cirinnà : “Governo Conte? Sono preoccupata per i Diritti civili - M5S è un partito amorfo” : La senatrice Pd Monica Cirinnà commenta dalla piazza Santi Apostoli la nascita del govevrno: "Tutte le persone, a prescindere dall'orientamento sessuale, che chiedevano un avanzamento nei diritti civili rischiano di fare un passo indietro".Continua a leggere

Governo e Diritti civili - M5s venga allo scoperto e eviti l’abbraccio mortale della Lega : di Roberto Claudio Sormani Avviso ai lettori: le opinioni espresse in questo post sono personali e non rappresentano necessariamente quelle dell’Associazione Il Governo è fatto e il Parlamento può finalmente lavorare. I diritti non hanno avuto spazio nel “contratto” di Governo (e per fortuna, dati i contraenti) ma restano una priorità per chi ogni giorno viene bullizzato nelle scuole o per i bambini delle famiglie arcobaleno. Bisogni ...

Amazon - bufera sul sistema di riconoscimento facciale in vendita alla polizia : "A rischio i Diritti civili" : Rekognition è usato in Florida e in Oregon per servizi disorveglianza. "Pone una grave minaccia alle comunità, inclusi gli afroamericani e gli immigrati", è l'accusa

Amazon - bufera sul sistema di riconoscimento facciale in vendita alla polizia : “A rischio i Diritti civili” : Amazon, bufera sul sistema di riconoscimento facciale in vendita alla polizia: “A rischio i diritti civili” Rekognition è usato in Florida e in Oregon per servizi di sorveglianza. “Pone una grave minaccia alle comunità, inclusi gli afroamericani e gli immigrati”, è l’accusa Continua a leggere L'articolo Amazon, bufera sul sistema di riconoscimento facciale in vendita alla polizia: “A rischio i diritti ...

Tutti i Diritti e gli obblighi previsti dalla legge sulle unioni civili : Il testo approvato mercoledì 11 maggio 2016 con 372 sì, 51 no e 99 astenuti si compone di un articolo unico che detta due distinte discipline: la prima regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la seconda introduce una normativa sulle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie dello stesso sesso che eterosessuali.La legge nasce dal disegno di legge - prima firmataria la senatrice Monica ...

ALFIE EVANS/ Se i "Diritti civili" diventano scomodi allora la battaglia è "cristiana" : Il caso di ALFIE EVANS: dieci ore dopo che i medici hanno staccato i macchinari che lo tenevano in vita, è ancora vivo e respira autonomamente. Un commento