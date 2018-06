Diritti civili : Lisignoli - ora mio figlio ha stessi diritti tutti bambini : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – ‘Siamo entusiaste del risultato e ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutate ad ottenerlo. Da adesso, Eric Manfredi potrà godere degli stessi diritti di tutti gli altri bambini”. Così Corinna Marrone Lisignoli, mamma, insieme alla compagna Francesca, di uno dei bambini che oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha registrato nel primo atto di nascita con l’indicazione di entrambe le ...

Diritti civili : Pd - da Milano migliore risposta a frasi ministro Fontana : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – “Arriva da Milano la migliore risposta alle gravi affermazioni, omofobe e retrograde, pronunciate dal ministro leghista Lorenzo Fontana. La giunta di centrosinistra milanese, oggi, scrive un’altra pagina di Diritti importante, confermando la nostra città capofila del cambiamento”. Così il segretario metropolitano del Pd milanese, Pietro Bussolati, commenta la firma degli atti di nascita dei ...

Diritti civili : Sala - Milano tutela diritti di tutte le famiglie : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – “Milano prosegue senza esitazione nel riconoscimento dei diritti civili ai propri cittadini, consapevole di essere una città che vive appieno il suo presente per guardare con orgoglio al suo futuro”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala che oggi, nel corso di una cerimonia a Palazzo Marino, ha registrato il primo atto di nascita con l’indicazione di entrambe le madri, ...

Diritti civili : Scalfarotto - non in pericolo ma pronti a scendere in piazza : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – “I Diritti civili non sono in pericolo, ma occorre stare con gli occhi bene aperti perché il nuovo governo ha già dato segnali molto preoccupanti e, qualora si manifestassero rischi, siamo pronti a scendere in piazza”. A parlare così è il deputato Pd Ivan Scalfarotto che all’Adnkronos spiega: “A livello legislativo, i Diritti acquisiti sono garantiti dalla Corte costituzionale e dalla ...

Diritti civili : Scalfarotto - non in pericolo ma pronti a scendere in piazza (2) : (AdnKronos) – Intanto, “mentre sembra prendere piede un’Italia provinciale, impaurita, che si rinchiude su sé stessa”, Scalfarotto ricorda che a Milano “oggi il sindaco Giuseppe Sala ha compiuto un passo dalla grande portata politica”, riconoscendo per la prima volta bambini nati da coppie formate da due donne e registrando il primo atto di nascita con l’indicazione di entrambe le madri: “Un passo ...

Governo - Boschi : “Chi ha votato M5s e Lega resterà deluso. Preoccupata che si torni indietro sui Diritti civili” : Dopo un lungo silenzio, successivo alla sconfitta nel referendum costituzionale, Maria Elena Boschi parla di nuovo coi cronisti : “Torno al mio impegno impegno in Parlamento con grande entusiasmo” e sul nascente Governo Conte: “Faremo opposizione civile, seria e rigorosa, senza fare sconti a nessuno. Il problema – prosegue l’ex ministra dell’esecutivo Renzi e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con ...

Segre annuncia ddl contro odio fra diversi e per Diritti civili : Roma, 6 giu. , askanews, 'Ho pronta una proposta di legge contro questo parlar d'odio gli uni contro gli altri e per i diritti umani'. Lo ha annunciato la senatrice a vita Liliana Segre, all'indomani ...

Grasso : no indietro sui Diritti civili : 17.43 "Movimento 5 Stelle e Lega,avete cominciato malissimo.Saremo all'opposizione, qui in Parlamento e fuori", dice il leader di LeU Grasso, al Senato. Cita le frasi del ministro Fontana sulle famiglie arcobaleno e di Salvini sull'immigrazione e dice: "Contrasteremo con ogni forza il tentativo di fare passi indietro sui diritti civili". Standing ovation in Aula, quando interviene la senatrice Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. "Mi opporrò con ...