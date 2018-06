Digitale e Video spingeranno crescita del mercato Entertainment e Media ricerca PWC

Pwc : Digitale e video spingeranno crescita mercato Entertainment & media (2) : (AdnKronos) – I mercati in più rapida ascesa fino al 2022 saranno la Nigeria e l’Egitto, con ricavi totali che cresceranno rispettivamente a un tasso annuo del 21% e del 17%, guidati soprattutto dall’aumento della spesa per l’accesso a Internet. Senza considerare l’accesso ad Internet, l’India è il paese con la crescita più accentuata, seguita dall’Indonesia. Nella stessa misura, nessun mercato in Europa ...

Pwc : Digitale e video spingeranno crescita mercato Entertainment & media : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – La spesa globale nel mercato media & intrattenimento crescerà con un tasso annuale di crescita composto (cagr) del 4,4% nei prossimi 5 anni. Questa spinta porterà il fatturato totale dell’industria a raggiungere i 2.399 miliardi di dollari circa nel 2022, dai 1.932 miliardi di dollari conseguiti nel 2017. Sono i dati del Global E&M Outlook 2018-2022 pubblicato di pwc, che descrive uno scenario di ...

Tra social - fake news e tweet : quando l'informazione Digitale è in pericolo Video : Tra il 17 e il 19 maggio si è tenuta a Milano la VI°edizione del Smm social Media Marketing and Digital Communication, evento di riferimento per gli esperti di marketing e comunicazione digitale. Fra i diversi appuntamenti emergono una serie di riflessioni interessanti sul problema delle fake news [Video] e la loro diffusione su social network ormai planetari quali, in prima fila, Facebook e Twitter. Le notizie social L'effettiva portata del ...

Digital Movie Days - inziativa Univideo a favore offerta legale Digitale : L’innovazione tecnologica, unitamente al cambiamento nella ricerca, consumo e fruizione da parte del grande pubblico dei prodotti audiovisivi, ha reso l’offerta di contenuti sempre più allargata e diversificata. Se il prodotto fisico rimane centrale, a crescere è il “cinema liquido”, ovvero un consumo legale Digitale allineato agli standard tecnologici più evoluti (4K Ultra HD) e ad una fruizione che ...

I negozi torinesi hanno le vetrine appannate : poca fiducia nella politica e diffidenza verso il Digitale - VIDEO - : ... un digitale con poche regole che preoccupa il settore tradizionale, ma anche una flessione dei consumi legata sia all'incertezza politica che al clima, che ha rallentato gli acquisti di settori come ...