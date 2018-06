Dieta del riso di Kempner per dimagrire 5 chili

Dieta del pomodoro per dimagrire 2 chili in pochi giorni : La Dieta del pomodoro dei cinque giorni può far dimagrire di circa 2 chili. E' semplice ed efficace ma essendo molto restrittiva non adatta a tutti.

Ricerca : il successo della Dieta dipende dal volume di un’area del cervello : Secondo una Ricerca condotta da Liane Schmidt dell’Institut du cerveau et de la moelle épinière, Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière, pubblicato su “Journal of Neuroscience”, il successo di una dieta dipende da una particolare area del cervello, situata nella corteccia prefrontale: volumi maggiori di questa zona cerebrale, deputata a scelte razionali e autocontrollo, corrisponderebbero a un maggior successo di un regime ...

"La Dieta della felicità" ovvero 7 passi per depurarsi - tutto in una ciotola : La felicità sta tutta dentro un paio di ciotole. A chi si chiede cosa e quanto possa mangiare per stare bene, ed essere in forma, Lucia Bacciottini risponde così. La biologa e nutrizionista ha studiato una soluzione volumetrica per rispondere a tutte le domande di chi vuole depurarsi, dimagrire o mantenere il proprio peso. Tre le parole da tenere sempre a mente: porzione, proporzione e direzione. Quindi senza pesare i cibi si fa ...

Dieta dello sport/ I cibi consigliati da mangiare prima e dopo l'allenamento : Dieta dello sport, i cibi consigliati da mangiare prima e dopo l'allenamento: sempre più italiani non seguirebbero l'alimentazione corretta soprattutto quando sono sotto sforzo fisico.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:38:00 GMT)

Dieta del week end per dimagrire 2 chili : La Dieta del week end può far dimagrire di circa 2 chili. E' molto bilanciata e prevede un menù giornaliero di 110 calorie. Ecco cosa si mangia.

Dieta delle porzioni da 1300 calorie per dimagrire : La Dieta delle porzioni da 1300 calorie al giorno può far dimagrire in maniera veloce. Si mangia ogni giorno diverse porzioni di frutta,verdura.

Nuova Dieta del riso per dimagrire 5 chili : La Nuova dieta del riso può far dimagrire fino a 5 chili in 7 giorni. Si basa sugli studi del dottor Kempner e sulla sua dieta degli anni trenta.

Dieta del digiuno per dimagrire : proprietà e controindicazioni : Da qualche tempo in tv e sui social si parla spesso della Dieta del digiuno, che consentirebbe di perdere peso e migliorare la longevità. Numerosi studi scientifici infatti hanno dimostrato che un regime alimentare non continuativo può aiutare a rallentare l’invecchiamento, potenziando il sistema immunitario e favorendo la rigenerazione cellulare. Bastano cinque giorni al mese ogni 3 o 6 mesi per avere dei benefici a lungo termine, sia per ...

Dieta della Piramide : dimagrire senza rinunciare ai carboidrati : La Dieta della Piramide dura tre giorni e può far dimagrire fino a 2 chili. E' stata ideata dalla nutrizionista Danny Levi. Ecco come funziona.

La Dieta vegetariana fa bene alla salute del cuore : ecco i benefici : Le diete vegetariane, in particolare quelle vegane, sono associate ad una migliore salute cardiovascolare, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine. I ricercatori hanno analizzato molteplici prove cliniche e studi osservazionali e hanno scoperto che i modelli alimentari a base vegetale possono prevenire e anche annullare l’aterosclerosi (irrigidimento e perdita di elasticità delle pareti ...

Dieta depurativa per dimagrire prima dell'estate : La Dieta depurativa per rimettersi in forma prima dell'estate è semplice da seguire.Si devono soprattutto consumare frutta e verdura fresca.

Dieta del buonumore : come perdere 3-4 chili in 1 settimana : La Dieta del buon umore punta a perdere 3-4 chili in una settimana. E’ risaputo ormai da molti studi scientifici che un buono stato di benessere del corpo e della mente è associato a una corretta alimentazione. E se la depressione è la malattia più diffusa nel globo, la Dieta del buon umore, che apporta 1100 calorie al giorno e fa perdere 3-4 chili in una sola settimana, punta a sconfiggerla, contrastando anche stanchezza, apatia, ansia e ...

Dieta della maturità : i cibi che aumentano la concentrazione : La maturità è alle porte e anche la Dieta gioca un ruolo fondamentale per affrontare al meglio l’esame, grazie ai cibi che aumentano la concentrazione. Durante le lunghe ore sui libri infatti i maturandi hanno bisogno di particolari sostanze nutritive per migliorare la memoria e apprendere al meglio. Per prima cosa è importante non saltare la colazione, per evitare stanchezza e debolezza durante lo studio. Mettete a tavola frutta fresca, ...

Dieta del digiuno? Perdi peso... e performance : Sabato scorso, durante il 30esimo congresso ANDID (Associazione dei Dietisti Italiani), ho avuto il piacere di partecipare come relatore ad un seminario riguardante il digiuno e le sue applicazioni. In particolare ho presentato una relazione su tali applicazioni nel mondo dello sport, ma non è quest