Diabete | attenzione alle misure del girovita | ecco quali valori non bisogna superare

(Di mercoledì 6 giugno 2018) L’accumulo di grasso, soprattutto a livello del giro vita provoca un’infiammazione cronica di basso grado che, pur se invisibile ad occhio nudo, attiva una serie di processi che conducono almalattie cardiovascolari, al tumore. In particolare risultano pericolosideldi oltre 94-95 cm nell’uomo, oltre 80-82 cm nella donna. Lo hanno ribadito gli esperti che si sono riuniti oggi a Torino in occasione del congresso della Società italiana di nutrizione clinica e metabolismo (Sinuc). La risposta infiammatoria rappresenta un meccanismo di adattamento alla vita messo in atto da tutti gli organismi viventi, compreso l’uomo. Tuttavia, la modulazione dell’intensità della risposta infiammatoria è decisiva. Se troppo blanda, essa non è in grado di attivare i meccanismi di difesa susseguenti ad un attacco patogeno. Al contrario, se ...