Di Pietro | Renzi si ispira a Beccaria? No | ai beccamorti

BelPietro attacca Renzi : ‘Senatore giramondo con il denaro degli altri’ Video : L’intervista rilasciata da Matteo Renzi [Video] al Corriere della Sera ha scatenato reazioni stizzite e di sdegno. La scelta dell’ex segretario Pd di partire per un lungo tour in giro per il mondo, organizzando anche una serie di conferenze a pagamento, ha fatto inorridire il professor Massimo Cacciari, secondo il quale il politico toscano “sarebbe da sculacciare”. Altrettanto dure sono state le parole pronunciate dal direttore del quotidiano La ...