"Nessuno venga qui a farci lezioni.Prima studi. Lei ha il dovere di studiare la Costituzione. Anzi, prenda quel contratto e quella lista di ministri e li rifaccia perchè i provvedimenti devono avere copertura. Mi auguro che non faccia ilin mano di".Così(Pd) alla Camera,rivolto a"Il suo programma di governo è pieno di promesse irrealizzabili, un libro dei sogni che diventerà un incubo per le famiglie e la credibilità del Paese". "Tutti i grandi dittatori hanno detto di farlo in nome del popolo".(Di mercoledì 6 giugno 2018)