Delrio a Conte | Studi prima di parlare

Delrio a Conte : “Il fratello di Mattarella si chiamava Piersanti” : Ennesimo duro scontro in aula a Montecitorio tra il Pd e il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il capogruppo Dem Graziano Delrio, intervenendo in dichiarazione di voto, ha attaccato Conte per non aver ricordato il nome del fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, ucciso in un agguato di mafia nel 1980. Nel corso della sua replica, Conte aveva parlato di un “congiunto” del presidente della Repubblica insultato sui social ...

Governo - Delrio a Conte : “il fratello di Mattarella si chiamava Piersanti”. È scontro in aula : Ennesimo duro scontro in aula a Montecitorio tra il Pd e il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il capogruppo Dem Graziano Delrio, intervenendo in dichiarazione di voto, ha attaccato Conte per non aver ricordato il nome del fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, ucciso in un agguato di mafia nel 1980. Nel corso della sua replica, Conte aveva parlato di un “congiunto” del presidente della Repubblica insultato sui social ...

Conte e le frasi su Mattarella : «Attacchi alla memoria di un congiunto». E Delrio urla : «Si chiamava Piersanti» video : Il premier parla delle offese in rete al capo dello Stato e non cita per nome e cognome il fratello ucciso dalla mafia: «Attacchi social, non ricordo esattamente...». Dura la replica dei dem che si alzano in piedi durante l’intervento dell’ex ministro

Delrio a Conte in aula : sia umile - studi prima di fare lezioni : Roma, 6 giu. , askanews, Il presidente del Consiglio deve essere 'umile', Giuseppe Conte non può 'dare lezioni', prima deve studiare. Lo ha detto il capogruppo Pd Graziano Delrio pronunciando la ...

Graziano Delrio contro Giuseppe Conte : "Non faccia il pupazzo nelle mani dei partiti" : "Presidente Conte, prima studi, abbia l'umiltà di studiare: non venga qui a fare lezioni. Non è qui per concederci il privilegio di vederla osservare la Costituzione. Lei ha il dovere di rispettarla". Lo ha detto il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, alla Camera."E se vuole rispettare davvero la Costituzione - ha proseguito -, prenda quel programma che ha sul tavolo e lo riscriva, prenda la lista dei ministri e lo riscriva. Sono ...

Delrio : "Conte non sia pupazzo di altri" : 18.20 "Nessuno venga qui a farci lezioni.Prima studi. Lei ha il dovere di studiare la Costituzione. Anzi, prenda quel contratto e quella lista di ministri e li rifaccia perchè i provvedimenti devono avere copertura. Mi auguro che non faccia il pupazzo in mano di altri".Così Delrio (Pd) alla Camera,rivolto a Conte "Il suo programma di governo è pieno di promesse irrealizzabili, un libro dei sogni che diventerà un incubo per le famiglie e la ...

Governo : Delrio a Conte - fratello Mattarella si chiamava Piersanti : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Piersanti, si chiamava Piersanti”. Graziano Delrio riprende Giuseppe Conte che nel suo intervento alla Camera citando il fratello del presidente Sergio Mattarella, assassinato dalla mafia, la ha definito “un congiunto” del capo dello Stato. “Si chiamava Piersanti”, scandisce Conte tra la standing ovation dei deputati Pd. L'articolo Governo: Delrio a Conte, fratello Mattarella ...

**Governo : Delrio a Conte - dittatori agiscono sempre in nome popolo** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Presidente Conte, lei si presenta dicendo che è l’avvocato degli italiani, come rappresentante del popolo contro le elite. Ha rivendicato di essere populista ma in nome del popolo in questo Paese sono stati commessi delitti orrendi, approvate leggi razziali, in Europa sono stati commessi genocidi. Tutti i grandi dittatori lo fanno in nome del popolo. Parlo della storia e non di voi”. Lo ha ...

Delrio a Conte : 'Non sia un pupazzo - studi la Carta' : Nel Pd a caccia di leader intervento appassionato quello di Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera che è stato anche duramente Contestato da Lega e M5S durante il suo discorso quando ha parlato di ...

**Governo : Delrio a Conte - non parli di cose che non conosce - prima studi** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Presidente “Conte non venga a parlare in quest’aula di cose che non conosce, sia umile. Studi, abbia umiltà di studiare, non venga qui a fare lezioni. prima, studi lei”. Lo ha detto Graziano Delrio nelle dichiarazioni di voti del Pd citando leggi già fatte su proposte annunciate dal premier Conte. L'articolo **Governo: Delrio a Conte, non parli di cose che non conosce, prima studi** sembra ...

