Delrio a Conte | ' Non sia un pupazzo | studi la Carta'

Governo : Delrio a Conte - fratello Mattarella si chiamava Piersanti : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Piersanti, si chiamava Piersanti”. Graziano Delrio riprende Giuseppe Conte che nel suo intervento alla Camera citando il fratello del presidente Sergio Mattarella, assassinato dalla mafia, la ha definito “un congiunto” del capo dello Stato. “Si chiamava Piersanti”, scandisce Conte tra la standing ovation dei deputati Pd. L'articolo Governo: Delrio a Conte, fratello Mattarella ...

**Governo : Delrio a Conte - dittatori agiscono sempre in nome popolo** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Presidente Conte, lei si presenta dicendo che è l’avvocato degli italiani, come rappresentante del popolo contro le elite. Ha rivendicato di essere populista ma in nome del popolo in questo Paese sono stati commessi delitti orrendi, approvate leggi razziali, in Europa sono stati commessi genocidi. Tutti i grandi dittatori lo fanno in nome del popolo. Parlo della storia e non di voi”. Lo ha ...

**Governo : Delrio a Conte - non parli di cose che non conosce - prima studi** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Presidente “Conte non venga a parlare in quest’aula di cose che non conosce, sia umile. Studi, abbia umiltà di studiare, non venga qui a fare lezioni. prima, studi lei”. Lo ha detto Graziano Delrio nelle dichiarazioni di voti del Pd citando leggi già fatte su proposte annunciate dal premier Conte. L'articolo **Governo: Delrio a Conte, non parli di cose che non conosce, prima studi** sembra ...

