Deborah Iurato e Marco Carta tra gli ospiti di Scanzonissima il 6 giugno per l’ultima

optimaitalia

: .@DeborahIurato e @MARCOCARTA85 tra gli ospiti di #Scanzonissima il 6 giugno per l'ultima puntata… - OptiMagazine : .@DeborahIurato e @MARCOCARTA85 tra gli ospiti di #Scanzonissima il 6 giugno per l'ultima puntata… - silviett_ : RT @Lor35518460: Paragonare Carmen Ferreri a Deborah Iurato è come paragonare il sale con la sabbia. Voci e facce diverse, ma soprattutto c… - TuttOSuLinuX : Spettacoli: Deborah Iurato/ Sfida Marco Carta e canta per Gigi e Ross (Scanzonissima)... #Deborah #Iurato #Sfida… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Glididel 6sono finalmente ufficiali. Sarannoa capitanare le due squadre dell'atto conclusivo del programma condotto da Gigi e Ross. L'appuntamento è previsto per il 6alle 21,20 su Rai2. La chiusura prevede qualcosa di molto speciale, con sei concorrenti per ogni band e una serie di prove che dovranno superare tra intonazione e vocalità con elementi di disturbo che renderanno le prove molto fastidiose. La band che sarà guidata daè composta da Gianluca Fubelli, Stefano Chiodaroli, Fabrizio Casalino, la showgirl Eleonora Cortini e Maria Teresa D’Alise, che ha partecipato all'ultima edizione di The Voice of Italy conclusasi con la vittoria di Maryam Tancredi per il Team di Al Bano.dovrà invece vedersela con Giorgio Mastrota, Andrea Pisani e Luca Peracino, conosciuti al grande ...