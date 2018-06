Dazi | tariffe Ue contro Usa da luglio

Dazi - l’Ue risponde alle tariffe Usa su acciaio e alluminio : da luglio contromisure su jeans e Harley Davidson : Donald Trump non rinnova l’esenzione all’Unione europea dei Dazi su acciaio e alluminio e, come promesso, la Commissione presieduta da Jean-Claude Juncker non sta a guardare. Sono partite ufficialmente le procedure per attivare le contromisure alla tassazione imposta dal presidente Usa, già annunciate nei mesi scorsi. Nel mirino alcuni “prodotti simbolo” a stelle e strisce, come i jeans Levi’s e le moto Harley ...

Dazi - Trump non rinnova esenzione : ‘Dall’1 giugno tariffe su acciaio e alluminio Ue’. Merkel : ‘Risponderemo uniti’ : L’ultimatum di Donald Trump alla Ue è scaduto. L’1 giugno, come confermato dal segretario al commercio Usa Wilbur Ross, entreranno in vigore i Dazi Usa sulle importazioni di acciaio ed alluminio da Europa, Messico e Canada. L’esenzione concessa due mesi fa e poi prorogata non è stata rinnovata e le economie del Vecchio continente ne risentiranno in modo pesante. Non a caso i maggiori Paesi Ue hanno già minacciato risposte ...

GUERRA DEI Dazi/ A colpi di tariffe Trump avvicina sempre più l'Europa alla Cina : Nella GUERRA commerciale gli Usa sembrano dimenticare un punto decisivo: Pechino è il maggior detentore (1.200 miliardi) del debito pubblico americano. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 06:08:00 GMT)GUERRA DEI DAZI/ Il consiglio all'Italia per non farsi fregare da Cina vs Usa, di P. AnnoniGEO-FINANZA/ La Cina pronta a comprarsi l'Europa dell'Est, di F. Accinelli

Dazi - la Cina promette il taglio delle tariffe all'import di auto : La Cina allenterà i limiti agli investitori stranieri nel settore dell'auto e taglierà i Dazi all'import di veicoli: sono alcune delle misure annunciate dal presidente Xi Jinping parlando al Forum di ...

Dazi - Cina promette taglio alle tariffe sull'import di veicoli : La Cina allenterà i limiti agli investitori stranieri nel settore dell'auto e taglierà i Dazi all'import di veicoli: lo ha annunciato il presidente Xi Jinping, che ha assicurato un "allineamento" del ...

Dazi Usa - la Cina risponde : tariffe fino al 25% su 106 prodotti : Pechino annuncia Dazi su 106 diversi beni statunitensi che spaziano dalla soia, alle auto ai prodotti chimici. Una mossa che conferma i crescenti timori di una escalation verso una guerra commerciale

La Cina reagisce ai Dazi di Trump : tariffe su 128 prodotti Usa : Non erano parole al vento, quelle cinesi: da ieri su 128 prodotti made in Usa sono in vigore dazi più alti del 15-25%. È la risposta alle tariffe imposte da Washington su acciaio e alluminio e l'...