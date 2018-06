Dazi | da Levi' s a Harley | i prodotti simbolo Usa nel mirino della Ue

Dazi Ue da luglio - anche Levi's più cari : 14.01 Due prodotti simbolo a stelle e strisce come i jeans Levi's e le motociclette Harley Davidson da luglio potrebbero costare di più.La commissione Ue ha deciso di far partire i Dazi come contromisura a quelli statunitensi su acciaio e allumminio decisi da Trump. L'annuncio è stato dato dal vicepresidente della Commissione Maros Sefcovic, in attesa del via libera da parte degli stati membri all'introduzione dei Dazi.