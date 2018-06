eurogamer

: Dave Bautista vorrebbe interpretare Marcus Fenix in un film di Gears of War. #GearsofWar - Eurogamer_it : Dave Bautista vorrebbe interpretare Marcus Fenix in un film di Gears of War. #GearsofWar - GioelePaglia : Avengers: Infinity War, Dave Bautista rivela per quanto tempo Drax può restare invisibile - mudblood__ : I commenti su Selena Gomez nel MCU neanche li leggo perché sono gli stessi che facemmo per Dave Bautista e poi sapp… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018), ex wrestler della WWE recentemente passato al grande schermo in alcuni ruoli di primo piano come quello di Drax ne I Guardiani della Galassia, ha recentemente svelato di essere un grandissimo fan del franchiseof War e di inseguire il sogno diun giornoin una pellicola dedicata alla serie.l'ha rivelato in una intervista concessa a Gamespot e in seguito riportata da VG24/7, nel corso della quale racconta di come stia tentando di ottenere questo ruolo da un po' di tempo. Nonostante però gli sforzi di Microsoft nel portare al cinemaof War il progetto, inizialmente datato 2009, è velocemente scomparso dai radar.Riuscirà l'attore a compiere il suo sogno e a dare le proprie sembianze ain una pellicola ispirata alla serie? Vedreste bene l'ex wrestler alle prese con questo ruolo?Read more…