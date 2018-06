Dal 19 al 22 Luglio si svolgerà a Vialfrè | Torino | la terza edizione dell' Apolide

Sampdoria - ritiro a Pontedilegno Dal 9 luglio : E’ ufficiale il programma del ritiro estivo della Sampdoria. Dal 9 al 28 luglio i blucerchiati si alleneranno nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, in Alta Valle Camonica, presso il centro sportivo di Temù. Il ritiro in montagna sarà preceduto da tre giorni di test medico-atletici a Genova (dal 5 al 7 luglio). Programmate anche quattro amichevoli: sabato 14 e sabato 21 luglio presso il centro sportivo di Temù contro il Sellero Novelle e ...

Raccolta fondi per il cinema Modena - al via Mulinaccio Estate Dal 7 giugno fino al 23 luglio - ogni giovedì - la villa ospiterà spettacoli musicali - teatrali - sfilate di moda. I fondi raccolti Dalle cene in programma saranno destinati a finanziare il : 'I posti a disposizione - continua Bosi - sono circa 350 , le sedie sono spostabili, infatti oltre ad ospitare spettacoli musicali, teatrali e saggi di danza, pensiamo anche a serate danzanti o di ...

International Champions Cup - in esclusiva su Sky Sport Dal 20 luglio al 12 agosto : Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli incontri in calendario. Notizie e aggiornamenti continui su Sky Sport24 . News relative al torneo e alle squadre partecipanti, immagini, live blog con il ...

Opzioni binarie e Forex & CFD Trading : cosa cambia Dal primo luglio : Dal primo luglio nulla sarà più uguale nel mondo del Trading. La domanda molto frequente in queste ultime settimane é: cosa cambia per le Opzioni binarie e per il Trading di CFD dall'1 luglio alla ...

Nokia 8110 4G in preordine su Amazon - disponibile a partire Dal 4 luglio : Nokia 8110 4G rappresenta il secondo capitolo dell'operazione nostalgia lanciata lo scorso anno da HMD Global con la nuova versione del mitico 3310: il "banana phone" è stato annunciato ufficialmente durante l'ultima edizione del Mobile World Congress di Barcellona ed ora è finalmente in preordine su Amazon, con disponibilità prevista a partire dal prossimo 4 luglio L'articolo Nokia 8110 4G in preordine su Amazon, disponibile a partire dal 4 ...

Icardi via Dall’Inter?/ Clausola valida a luglio - non tocca il Fair Play. Intanto Mauro va in vacanza : Icardi via dall’Inter? Clausola valida a luglio, non tocca il Fair Play che richiede conti a posto entro il 30 giugno. Intanto Mauro va in vacanza e per il rinnovo...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:17:00 GMT)

RiverDale 2 in onda Dal 2 luglio in Italia : la prima stagione completa sbarca su Infinity : Riverdale 2 si è concluso ormai un mese fa negli Usa e presto il pubblico Italiano potrà vederli in onda su Mediaset Premium visto che gli episodi ancora inediti stanno per sbarcare sulla piattaforma. In particolare, Riverdale 2 andrà in onda proprio dal 2 luglio prossimo su Mediaset Premium con un singolo episodio a settimana e per tutta l'estate quando poi, negli Usa, andrà in onda la già annunciata terza stagione. Per quanto riguarda i ...

Poste Italiane : Dal 3 luglio aumentano le tariffe per invio di lettere - pacchi e raccomandate : Il modo in cui gli italiani fanno acquisti è cambiato negli ultimi anni, andando incontro ad una crescita sempre maggiore dell’e-commerce che spinge a beneficiare di sconti importanti dalle piattaforme di vendita online e, di conseguenza, contribuisce ad aumentare le spedizioni e consegne. Non stupisce che Poste Italiane abbia deciso di prendere al volo questa opportunità puntando su investimenti destinati a migliorare i servizi legati ...

Prendimi! - fino a che punto si può arrivare per vincere una sfida? Dal 5 luglio al cinema : Indietro 1 giugno 2018 2018-06-01T10:46:02+00:00 ROMA – Jeff Tomsic sul grande schermo per Prendimi!, dal 5 luglio al cinema con Warner Bros. La commedia racconta di cinque amici altamente competitivi si sfidano in una versione senza barriere del gioco del ‘tag’ cominciato dai tempi delle elementari, mettendo a rischio la propria pelle, il proprio lavoro […] L'articolo Prendimi!, fino a che punto si può arrivare per vincere una sfida? Dal ...

