Da prostituta a «dama» della regina Elisabetta La storia di Catherine Healy

Ex prostituta neozelandese diventa Dama dell'Ordine al Merito per volere della regina Elisabetta II : Quando la polizia della Nuova Zelanda ha arrestato Catherine Healy dopo aver fatto irruzione nel bordello di Wellington in cui lavorava negli anni Ottanta, nessuno immaginava che un giorno la donna sarebbe stata riconosciuta per la sua attività al servizio del paese dalla regina Elisabetta II. "Non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere", ha rivelato la donna al Guardian. "Fino a due settimane fa, l'idea non ci aveva affatto ...