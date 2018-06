Cynthia Nixon | tutto sulla Miranda di Sex and the City con un piede in politica!

«A Quiet Passion» : Cynthia Nixon è Emily Dickinson. Il trailer in anteprima : Il binomio genio-solitudine compare ormai in qualunque digressione a carattere letterario. Quasi che il genio, per essere tale, debba essere una sorta di misantropo. È inflazionato, il binomio, eppure, nel caso di Emily Dickinson, è quanto di più fedele alla realtà possa esserci. La poetessa americana, la cui storia è raccontata nel film biografico A Quiet Passion, in sala dal 14 giugno, ha speso la propria vita tra le mura della casa ...

Cynthia Nixon vuole sfidare Cuomo ma ha solo il 5% degli iscritti dalla sua parte : Pensava di avere un consenso più alto , almeno il 25%, , ma gli iscritti democratici che si sono dichiarati dalla sua parte sono appena il 5%. L'attrice Cynthia Nixon , nota per aver interpretato ...

Cynthia Nixon : «Trump - spostati - ora mi candido io» : Dicono che la politica è una specie di Hollywood per brutti, quindi è comprensibile che molti continuino a chiedersi perché esattamente Cynthia Nixon si sia candidata a governatrice di New York. In fin dei conti, Nixon ha avuto il tipo di carriera che è il sogno di ogni attore. Negli ultimi due anni ha impersonato personaggi complessi come Emily Dickinson e Nancy Reagan, e ha ottenuto un Tony – il suo secondo – per la produzione a Broadway di ...

Sarah Jessica Parker sta con Cynthia Nixon : Le ragazze di Sex and the city – almeno su questo – sono unite. Dopo Kim Cattrall (Samantha Jones) e Kristin Davis (Charlotte York), anche Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) fa arrivare il suo endorsement a Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), che ha da poco annunciato la candidatura ufficiale a Governatrice dello Stato di New York. La 53enne ha affidato il suo messaggio ai social: «Una madre, un’attivista, una paladina, una ...