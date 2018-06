Cyclicity diet | la dieta per le donne basata sugli ormoni

Donne - cibo e variazioni ormonali : ecco la dieta ciclica “Cyclicity diet”che aiuta a mantenersi in forma : Nessuna rinuncia, per stare bene “fuori” bisogna capire bene come funzionano i nostri ormoni “dentro”. Lo assicurano Ennio Avolio e Claudio Pecorella, ideatori del metodo Cyclicity Diet, una strategia alimentare che, assecondando le variazioni ormonali del ciclo ovarico, associa i cibi che non minano il peso, ma mirano al benessere generale della donna, in un’ottica di longevità. È la prima dieta che permetterebbe alla donna di fare pace col ...