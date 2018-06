Cristante stasera a Roma

raisport.rai

: Bryan #Cristante è il terzo acquisto della Roma dopo #Coric e #Marcano Dopo Benfica e Atalanta, 12 gol scorsa stag… - angelomangiante : Bryan #Cristante è il terzo acquisto della Roma dopo #Coric e #Marcano Dopo Benfica e Atalanta, 12 gol scorsa stag… - serieacaffe : Roma, preso Cristante Nella Capitale già stasera - GIANNIVAGABUND : RT @angelomangiante: Bryan #Cristante è il terzo acquisto della Roma dopo #Coric e #Marcano Dopo Benfica e Atalanta, 12 gol scorsa stagion… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Continua senza sosta il mercato estivo della. Dopo gli acquisti di Coric e Marcano infatti, in serata sbarcherà a Fiumicino Bryan. Il giocatore dell'Atalanta è atteso per le 19:10 all'...