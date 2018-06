CRISTANTE ALLA ROMA E' atterrato a Fiumicino | domani visite mediche | Voglio la

CRISTANTE ALLA Roma/ Monchi stringe per il centrocampista : c'è l'accordo con l'Atalanta : Bryan Cristante sembra essere vicino alla Roma : Monchi stringe per l'operazione di calciomercato e avrebbe già un accordo con l'Atalanta , alcuni dettagli restano però da limare(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:54:00 GMT)

Il mercato degli azzurri : CRISTANTE vicino alla Roma - Belotti verso il MIlan : Roma - L'Italia non va ai Mondiali, ma il mercato degli azzurri è vivo, eccome. Al di là della prestazione di lunedì sera contro l'Arabia Saudita . Al centro dei discorsi è tornato Balotelli: 'Non si ...

Calciomercato Roma - beffa alla Lazio : vicino l’arrivo di CRISTANTE : Calciomercato Roma – Stagione molto importante per la Roma, il club giallorosso adesso pensa al futuro ed a regalare al tecnico Di Francesco una squadra ancora più competitiva con l’obiettivo di lottare per lo scudetto e ripetersi anche in Champions League. Importante mossa per il centrocampo, prevista la cessione di Strootman, è stato individuato un calciatore sicuramente all’altezza, Lazio verso la beffa, si tratta di ...